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Como o Palmeiras tira lições de derrota em novo ciclo de transição da base ao profissional

Alviverde faturou o vice-campeonato do Brasileirão sub-20 após perder para o Vasco na decisão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/09/2026 20:55
Atualizado há 2 minutos
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Heittor ao lado de Abel Ferreira em treinamento pelo Palmeiras
Heittor ao lado de Abel Ferreira em treinamento pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Entre as principais categorias de base da América do Sul, o Palmeiras se acostumou a colecionar mais glórias do que decepções nas competições de formação. A derrota para o Vasco, na decisão do Brasileirão sub-20, impediu o tricampeonato da categoria e é tratada internamente como um aprendizado - sem deixar de ser lamentada - dentro de um processo que tem dois objetivos centrais: aproveitar os talentos na equipe principal e valorizar seus ativos.

+ JP Sampaio confirma permanência no Palmeiras e revela ofertas recusadas por dupla

Nomes como Heittor, Erick Belé e Benedetti, que integram com frequência o banco de reservas do time profissional, foram titulares na derrota por 2 a 0. Suspensos, Luis Pacheco e Koné acompanharam a partida da arquibancada. Principal expoente do recente sucesso das categorias de base alviverdes, João Paulo Sampaio enxerga na derrota algum valor, mas, acima de tudo, uma oportunidade de amadurecimento.

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A dor, quando é na sua pele, você aprende mais rápido - João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras.

São 11 anos no clube, mais de 200 títulos em todas as categorias e bilhões de reais gerados com a negociação de atletas. A trajetória é resultado de um projeto que recebeu investimentos contínuos da diretoria ao longo da última década.

Recém-chegado ao clube, Allan Barcellos conheceu sua primeira derrota à frente do Palmeiras justamente no jogo decisivo do Brasileirão. Apesar do pouco tempo de trabalho, o treinador já assimilou os métodos utilizados pelo clube na formação de jogadores, mas tem liberdade para impor seu próprio estilo, sem a necessidade de reproduzir o modelo adotado pela equipe profissional.

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- Todas as pessoas que trabalham com futebol de formação no Palmeiras são muito bem-intencionadas, a ponto de querer formar um jogador em sua essência, naquilo que tem de melhor enquanto performance, mas também que busque títulos e vitórias. Equilibrar essa balança é muito difícil. Os departamentos do clube hoje têm clareza quanto à visão, missão e valores. Isso aproxima do sucesso - Allan Barcellos, técnico do sub-20.

Heittor durante Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão sub-20
Heittor, do Palmeiras, durante partida contra o Vasco pela final do Brasileirão sub-20 Fabio Menotti)

Principais nomes para o profissional

Entre os jogadores do Palmeiras que disputarão o Brasileirão Sub-20, cinco já participam da equipe profissional e aparecem como candidatos a ganhar mais espaço e minutagem no elenco principal: Benedetti, Koné, Luis Pacheco, Erick Belé e Heittor.

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Entre eles, destacam-se o volante Luis Pacheco, elogiado pelo técnico Abel Ferreira em algumas oportunidades, e o zagueiro Benedetti. Ambos, inclusive, receberam propostas nesta janela de transferências, mas as ofertas foram recusadas pela direção do clube.

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