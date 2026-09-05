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Escalação: Palmeiras tem retorno de titular e desfalque de Arthur

Piquerez retorna ao time após suspensão de Cria; Abel Ferreira consegue efeito suspensivo e estará à beira do gramado

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/09/2026 16:05
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Piquerez durante treino do Palmeiras
Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras terá o retorno de Piquerez para a partida contra o Botafogo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um problema muscular na coxa, o uruguaio ficou no banco de reservas na classificação diante do Santos, pela Copa do Brasil, mas não entrou em campo.

+ Palmeiras consegue efeito suspensivo, e Abel comanda time contra Botafogo

Contra os cariocas, Piquerez assume a vaga de Arthur. A Cria da Academia cumpre suspensão automática nesta rodada após ser expulso diante do Mirassol por receber dois cartões amarelos.

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O elenco alviverde treinou na manhã deste sábado (5), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o confronto. À tarde, a delegação viajou para o Rio de Janeiro, onde encara o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

Para a partida, o Palmeiras terá o técnico Abel Ferreira à disposição. O treinador conseguiu efeito suspensivo na tarde deste sábado, concedido pela Justiça Desportiva, e está liberado para comandar a equipe até o julgamento do recurso pelo Pleno.

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- Com base no exposto, sem adiantar a análise de mérito e em exame superficial, típico dos pleitos liminares, defiro o efeito suspensivo requestado com base no art. 147-A do CBJD, no sentido de suspender a punição direcionada ao técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, até o julgamento definitivo do processo - afirmou Antonieta da Silva, auditora do Pleno.

O Palmeiras viu sua vantagem na liderança cair na última rodada, após empatar por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. Com 52 pontos, o time alviverde está apenas um à frente do Flamengo, segundo colocado. As equipes ainda se enfrentarão no segundo turno, desta vez com mando do Palmeiras.

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No primeiro encontro entre os times, o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Maracanã, em partida marcada pela expulsão de Carrascal ainda no primeiro tempo. Paulinho, Flaco López e Allan, negociado posteriormente com o Manchester City, marcaram os gols da vitória alviverde.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Barboza) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson (Vitor Roque); Mauricio e Flaco López.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores
Abel Ferreira irá realizar alterações na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press / Folhapress)

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