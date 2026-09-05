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Escalação: Palmeiras mira mudanças para primeiro desafio sem Abel

Treinador recebeu dois jogos de gancho; diretoria busca efeito suspensivo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/09/2026 05:45
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O Palmeiras não terá Abel Ferreira à beira do gramado na partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico foi suspenso por dois jogos pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após chutar um microfone durante o empate com o Mirassol e cumprirá a primeira partida da punição neste domingo, no Rio de Janeiro. Com a ausência do treinador, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico João Martins.

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Líder do Brasileirão, o Palmeiras viu a vantagem para o Flamengo cair para um ponto e precisa vencer para não depender de outros resultados para permanecer na ponta. Contra o Botafogo, Piquerez retorna ao time titular na lateral esquerda. Na defesa, o capitão Gustavo Gómez volta após ser poupado na Copa do Brasil e forma dupla com Murilo. Barboza corre por fora na disputa por uma vaga, enquanto Giay completa o setor pela direita.

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Jhon Arias está recuperado de lesão muscular e pode ser novidade na escalação. O colombiano foi relacionado no meio de semana, no empate sem gols diante do Santos, mas permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.

No ataque, Flaco López será mantido entre os titulares. Felipe Anderson e Vitor Roque disputam uma vaga na formação, apesar de exercerem funções diferentes em campo.

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Suspensão de Abel Ferreira

Abel Ferreira foi julgado no início da tarde desta sexta-feira (4) e recebeu dois jogos de suspensão. O advogado do Palmeiras, Osvaldo Sestário, chegou a solicitar que uma das partidas de punição fosse convertida em multa, mas o pedido foi rejeitado pelo tribunal. A diretoria alviverde irá recorrer da decisão e buscará um efeito suspensivo para ter o treinador à disposição.

Anteriormente, Abel Ferreira recebeu oito jogos de suspensão devido a expulsões em jogos contra Fluminense e São Paulo, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira está suspenso para a partida contra o Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Barboza) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson (Vitor Roque); Mauricio e Flaco López.

O Palmeiras soma 52 pontos após 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, um à frente do vice-líder Flamengo. As equipes ainda voltam a se encontrar nesta edição, desta vez no Allianz Parque. No primeiro turno, o time alviverde levou a melhor por 3 a 0.

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Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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