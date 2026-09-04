JP Sampaio esteve presente no vice-campeonato brasileiro sub-20 do Palmeiras na noite desta sexta-feira (4). Após a derrota para o Vasco, o coordenador das categorias de base confirmou que seguirá no clube até o fim do atual contrato, válido até dezembro de 2027. Assim como em outras janelas, o profissional recebeu sondagens de outras equipes, mas voltou a rejeitar as ofertas.

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Sampaio se considera "um palmeirense" e destacou a felicidade de trabalhar na instituição. Há mais de uma década no Verdão, o dirigente foi responsável por potencializar o processo de formação e esteve à frente de um período marcado pelas maiores vendas da história alviverde, com as saídas de Estêvão, Endrick e, mais recentemente, Allan.

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- Eu virei um de vocês. Meu contrato termina no final do ano que vem, mas sou muito feliz aqui. Eu continuo no Palmeiras. A gratidão que tenho por todos, o carinho da torcida e o ambiente no dia a dia do Palmeiras nos atraem demais - revelou.

O coordenador explicou que o Palmeiras negou recentemente ofertas para dois jogadores que disputaram o Brasileirão sub-20: Luis Pacheco e Benedetti. A principal delas, de um clube não revelado, chegava aos 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões).

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Com as contas equilibradas e o sucesso recente na formação de atletas e no retorno esportivo, o Palmeiras passou a ter ainda mais poder de negociação. Na visão de JP Sampaio, um dos principais trunfos da instituição é a possibilidade de "dizer não". Um exemplo foi a postura da diretoria nas tratativas com o Manchester City por Allan.

Com o objetivo de manter seus principais ativos nesta janela de transferências, a direção recusou propostas na casa dos 20 milhões de euros pelo meio-atacante e fixou em 40 milhões de euros o valor para liberar a Cria em definitivo. A quantia foi alcançada pelos ingleses, e Allan deixou o clube como a terceira maior venda da história alviverde.

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- A janela fechou, uma das principais janelas... Mas tiveram ofertas que o Palmeiras segurou. (Pode falar quem?) Luis Pacheco, Benedetti, tem alguns aí que chega oferta. O Palmeiras acha que não é um bom momento... o próprio Koné. Hoje a gente pode falar não. Igual quando chegou (oferta) para Allan. Quando chegou 20 (milhões de euros), a gente falou não - explicou.

Por fim, Sampaio comemorou o recorde de público em uma partida de categorias de base. Mais de 29 mil torcedores estiveram presentes no Allianz Parque, que teve entrada gratuita para a decisão.

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- Trabalho (risos)! Amanhã a gente já está de volta, tem o jogo do sub-17 e todos nós estaremos juntos. É o trabalho, é o detalhe, a fome. Essa é a única coisa que não é negociável no Palmeiras: a fome, nem para jogador, nem para funcionário. Por isso, a gente sempre vai se manter entre os melhores por muito tempo - comemorou.

O Palmeiras venceu o jogo de ida no Rio de Janeiro por 1 a 0, mas foi derrotado por 2 a 0 na volta, disputada em São Paulo. Com o resultado, perdeu a chance de conquistar o tricampeonato consecutivo e o quinto título da competição.

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JP Sampaio em entrevista após derrota do Palmeiras na final do Brasileirão sub-20 (Foto: Vitor Palhares)

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