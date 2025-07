AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (02) do Palmeiras no Mundial de Clubes direto dos EUA

(FILADÉLFIA - EUA) - O Palmeiras treina nesta quarta-feira (02), na Filadélfia, às 11h (de Brasília), no CT dos Eagles. O Verdão não vai promover uma zona mista com os jornalistas após a atividade. Os atletas devem falar com a imprensa apenas nesta quinta-feira (03).

O Alviverde entra em campo na próxima sexta-feira (04), diante do Chelsea, da Inglaterra, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no Estádio Lincoln Financial Field.

Flaco López treina com o Palmeiras no CT do Eagles, na Filadélfia. Time é o atual campeão da NFL. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Inaugurado em agosto de 2003, o Lincoln Financial Field recebeu seu primeiro jogo oficial com um duelo da temporada regular da NFL: um Monday Night Football entre o Philadelphia Eagles e o Tampa Bay Buccaneers, então atuais campeões. O confronto, batizado de "Jogo Inaugural", terminou com vitória dos visitantes por 17 a 0, e marcou o início da trajetória esportiva do estádio.

Desde então, o “The Linc”, como é carinhosamente chamado, tornou-se a casa dos Philadelphia Eagles e um ícone esportivo dos Estados Unidos. Com capacidade para mais de 67 mil torcedores, o estádio é conhecido por sua moderna estrutura, excelente visibilidade e atmosfera envolvente. Em 2026, também será sede da Copa do Mundo da FIFA.

AGENDA:

Treino às 11h (de Brasília), no CT do Eagles, na Filadélfia

🔥Quentinhas do Lance:

COMO FOI O TREINO DESTA QUARTA-FEIRA (02)?

Desfalques na manhã de ontem, Paulinho e Piquerez foram a campo com o restante do grupo no período aberto à imprensa. O lateral-esquerdo, suspenso, se recuperou de uma gripe, enquanto o atacante, que realiza um trabalho específico de preparação por conta de problemas na perna direita, participou das atividades com bola após passar pela academia.

Paulinho e Piquerez retornam aos treinamentos do Palmeiras antes de decisão com o Chelsea

CLIMA DE REVANCHE?

Três anos e meio após decidirem o título do Mundial de Clubes de 2021, Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar, desta vez pelas quartas de final do torneio, em um novo contexto, na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos.

De um lado, uma equipe que se mantém firme em seu planejamento, valorizando o trabalho a longo prazo e apostando na evolução de seus talentos. Do outro, um gigante europeu que vive entre reconstruções e promessas de futuro, ainda tentando reencontrar o caminho do sucesso.

Reencontro no Mundial expõe rumos opostos de Chelsea e Palmeiras

Tabelas quartas de final do Mundial de Clubes:

04.07 - Palmeiras x Chelsea - 22h (De Brasília) - Filadélfia

04.07 - Fluminense x Al-Hilal - 16h (De Brasília) - Orlando

05.07 - PSG x Bayern de Munique - 13h (De Brasília) - Atlanta

05.07 - Real Madrid x Borussia Dortmund - 17h (De Brasília) - Nova Jersey

CONFIRA O CHAVEAMENTO ATÉ A FINAL DO MUNDIAL

O vencedor do duelo entre Fluminense e Al-Hilal encara quem levar a melhor entre Palmeiras e Chelsea, os dois jogos da sexta-feira (4). Da mesma forma, quem sair de PSG e Bayern enfrenta o ganhador da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo no sábado (5).

JOGADORES DO PALMEIRAS QUE PODEM ASSINAR UM PRÉ-CONTRATO

O goleiro reserva Marcelo Lomba, assim como os laterais Marcos Rocha e Mayke, está com o grupo alviverde que disputa o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, mas pode estar vivendo seus últimos dias na Academia de Futebol. Caso isso aconteça, o trio estará liberado para se apresentar à nova equipe no início de janeiro, enquanto o Palmeiras não receberá pelas transações.

Segundo apuração da reportagem, a direção do Palmeiras não abriu negociações para renovar o contrato do trio. Nos últimos dias, clubes do futebol brasileiro demonstraram interesse em Mayke, especialmente o Santos, que deseja contar com o lateral ainda neste ano para a disputa do restante da temporada.

ABEL FERREIRA NO PALMEIRAS:

Dos dez títulos conquistados sob o comando de Abel, apenas dois foram em campeonatos de pontos corridos, ambos no Brasileirão. Os demais passaram por fases eliminatórias, especialidade da comissão técnica portuguesa desde a chegada ao clube.

Ao todo, o Palmeiras levou a melhor em 39 das 52 disputas mata-mata, com aproveitamento de 72%. Na Libertadores, o retrospecto também impressiona: são 13 classificações e dois títulos, contra apenas três eliminações.

