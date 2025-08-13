menu hamburguer
Universitário x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental

imagem cameraUniversitário e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (14) (Foto: Arte Lance!)
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
16:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Universitário se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+.

Com a melhor campanha da fase de grupos, o time de Abel Ferreira venceu os seis jogos da primeira fase e terá a vantagem de decidir o mata-mata no Allianz Parque.

Ficha do jogo

Universitario-escudo-onde-assistir
UNI
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Libertadores
Oitavas de final - jogo de ida
Data e Hora
quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Munumental, em Lima (PER)
Árbitro
Facundo Tello (ARG)
Assistentes
Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
Var
Silvio Trucco (ARG)
Onde assistir

Como chega o Palmeiras?

Com a melhor campanha na fase de grupos e 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todos os duelos do mata-mata no Allianz Parque. Na última edição, o time de Abel Ferreira foi eliminado pelo Botafogo, que ficou com o título.

Com duas conquistas nesta década, o Palmeiras busca chegar a quatro títulos da competição continental, o terceiro sob comando de Abel. Em 2020, o Alviverde venceu o Santos na decisão e, um ano depois, bateu o Flamengo com gol de Deyverson na prorrogação.

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSITÁRIO X PALMEIRAS
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental, em Lima (PER);
📺 Transmissão: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG);
🏁 VAR: Silvio Trucco (ARG).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.

UNIVERSITÁRIO (Técnico: Jorge Fossati)
Britos; Corzo, Santamaría e Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez) e Carabalí; Flores, Valera (Rivera).

Palmeiras comemora gol diante do Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Jogadores do Palmeiras comemoram gol na Copa Libertadores; veja detalhes de onde assistir ao jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

+ Justiça aceita pedido do Palmeiras e abre inquérito para apurar ataque com bombas ao CT

