Universitário x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Universitário se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+.
Relacionadas
➡️ Clique para assistir no Disney+
Com a melhor campanha da fase de grupos, o time de Abel Ferreira venceu os seis jogos da primeira fase e terá a vantagem de decidir o mata-mata no Allianz Parque.
Ficha do jogo
Como chega o Palmeiras?
Com a melhor campanha na fase de grupos e 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todos os duelos do mata-mata no Allianz Parque. Na última edição, o time de Abel Ferreira foi eliminado pelo Botafogo, que ficou com o título.
Com duas conquistas nesta década, o Palmeiras busca chegar a quatro títulos da competição continental, o terceiro sob comando de Abel. Em 2020, o Alviverde venceu o Santos na decisão e, um ano depois, bateu o Flamengo com gol de Deyverson na prorrogação.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
UNIVERSITÁRIO X PALMEIRAS
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Monumental, em Lima (PER);
📺 Transmissão: ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG);
🏁 VAR: Silvio Trucco (ARG).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.
UNIVERSITÁRIO (Técnico: Jorge Fossati)
Britos; Corzo, Santamaría e Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez (Pérez) e Carabalí; Flores, Valera (Rivera).
+ Justiça aceita pedido do Palmeiras e abre inquérito para apurar ataque com bombas ao CT
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias