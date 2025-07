Fifa define arbitragem para duelo entre Palmeiras e Chelsea no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - A Fifa definiu a equipe de arbitragem para o duelo entre Palmeiras e Chelsea, a partir das 22h (de Brasília), na próxima sexta-feira (4), válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no Linconl Financial Field.

continua após a publicidade

+ Paulinho e Piquerez retornam aos treinamentos do Palmeiras antes de decisão com o Chelsea

Alireza Faghani será o árbitro, com Anton Shchetinin e Ashley Beecham como auxiliares (todos australianos). Ilgiz Tantashev e Andrey Tsapenko, ambos do Uzbesquitão, serão os quarto e quinto árbitros, respectivamente.

Quem é o árbitro de Palmeiras e Chelsea?

O árbitro escolhido para apitar a partida decisiva tem carreira consolidada no exterior, já que esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, inclusive a partida de estreia do Brasil no último Mundial, quando a Seleção comandada por Tite venceu a Sérvia por 2 a 0. Além disso, apitou semifinais olímpicas, jogos de Copa da Ásia e finais de competições continentais.

continua após a publicidade

Quem avançar deste duelo vai encarar o vencedor do confronto entre Fluminense e Al-Hilal, que entram em campo no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 16h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Equipe de arbitragem para Palmeiras x Chelsea

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩Assistentes: Anton Shchetinin (Austrália) e Ashley Beecham (Austrália)

🖥️ VAR: A definir

Palmeiras é especialista em mata-mata sob comando de Abel

Desde que chegou à Academia de Futebol, no fim de 2020, o treinador português conquistou 10 taças, igualando a Oswaldo Brandão na liderança histórica do clube.

continua após a publicidade

Dos 10 títulos conquistados sob o comando de Abel Ferreira, apenas dois foram em campeonatos de pontos corridos, ambos no Brasileirão. Os demais passaram por fases eliminatórias, especialidade da comissão técnica portuguesa desde a chegada ao clube.

Ao todo, o Palmeiras levou a melhor em 39 das 52 disputas mata-mata, com aproveitamento de 72%. Na Libertadores, o retrospecto também impressiona: são 13 classificações e dois títulos, contra apenas três eliminações.