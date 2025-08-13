menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Justiça aceita pedido do Palmeiras e abre inquérito para apurar ataque com bombas ao CT

Academia de Futebol foi alvo de vândalos na madrugada do último domingo (10)

CT do Palmeiras
imagem cameraCT do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
14:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) aceitou pedido do Palmeiras, no início da tarde desta quarta-feira (13), e abriu inquérito para investigar o ataque ao centro de treinamentos do clube, localizado na Zona Oeste de São Paulo, ocorrido na madrugada do último domingo (10).

No fim de semana, um grupo de seis indivíduos atirou bombas e rojões em direção à Academia de Futebol antes da partida contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim como informou em nota anteriormente, o Palmeiras disponibilizou imagens do circuito de segurança do Centro de Treinamentos aos órgãos de Justiça do estado para identificar os envolvidos no ataque.

Após a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, torcedores do clube realizaram protesto contra a comissão técnica e diretoria nos minutos finais do clássico, disputado no Allianz.

Já na manhã de domingo, uma faixa com os dizeres "Paciência é o c…, acabou a paz" foi estendida por membros da principal torcida organizada na Rua Palestra Itália, nas proximidades do estádio.

CT do Palmeiras é alvo de ataque (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Os protestos foram motivados por declarações da presidente Leila Pereira durante a coletiva de apresentação do lateral Khellven, quando a mandatária afirmou que não leva em consideração o que "parte da torcida pensa" e que ela é a responsável por tomar as decisões do Palmeiras até dezembro de 2027, término de seu segundo mandato.

- Queria pedir aos milhões de torcedores, os realmente torcedores do Palmeiras. Porque aqueles que sabem que o palmeiras trabalha incansavelmente e que nem sempre as coisas acontecem. Nos momentos difíceis é que precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência - disse a presidente (...) Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido aqui na Academia de Futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e nem comentaristas. Decido profissionalmente e racionalmente. Enquanto estiver aqui como presidente, até 2027, quem decide as regras sou eu - disse.

