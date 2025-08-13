Veja quem é Enciso, alvo do Palmeiras no mercado de transferências

Com a intenção de reforçar o elenco para a disputa da reta final da Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue ativo no mercado de transferências e tem como um dos alvos Júlio Enciso, atacante do Brighton.

Em 2022, o clube inglês contratou o atacante por 9,5 milhões de libras (R$ 70 milhões na cotação da época), após o jogador se destacar no Libertad.

Após se destacar no futebol paraguaio, onde atuou por quatro temporadas, Enciso chamou a atenção do Brighton e iniciou sua trajetória na equipe sub-21. Sem espaço na última edição do Campeonato Inglês, foi emprestado ao Ipswich, que acabou rebaixado.

Desde que chegou à Europa, o atacante disputou 70 partidas como profissional, com sete gols e nove assistências.

Presença constante nas convocações do Paraguai, Enciso disputou os Jogos Olímpicos de Paris, onde marcou um gol e deu uma assistência em quatro partidas. Na Copa América de 2024, atuou em três jogos e balançou a rede uma vez.

Enciso, alvo do Palmeiras, durante partida do Paraguai (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

Palmeiras no mercado de transferências

Apesar de Enciso ser bem avaliado pelo núcleo de futebol, o Palmeiras ainda não formalizou proposta oficial ao Brighton. Vale lembrar que o atacante passou por cirurgia no joelho ao final do Campeonato Inglês e deve retornar aos gramados apenas no fim do ano.

Até o momento, a diretoria alviverde acertou duas contratações neste segundo semestre: Ramón Sosa e Khellven. Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, está apalavrado com o Palmeiras e deve chegar ao Brasil na sexta-feira para realizar exames e assinar contrato.

Agora, o clube concentra atenções na busca por um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica, e para Vanderlan, que está a caminho do Red Bull Bragantino.