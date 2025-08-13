menu hamburguer
Veja quem é Enciso, alvo do Palmeiras no mercado de transferências

Atacante é um dos alvos do clube paulista na janela de transferências

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões
imagem cameraJulio Enciso comemora gol pela seleção do Paraguai (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
18:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a intenção de reforçar o elenco para a disputa da reta final da Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue ativo no mercado de transferências e tem como um dos alvos Júlio Enciso, atacante do Brighton.

Em 2022, o clube inglês contratou o atacante por 9,5 milhões de libras (R$ 70 milhões na cotação da época), após o jogador se destacar no Libertad.

Após se destacar no futebol paraguaio, onde atuou por quatro temporadas, Enciso chamou a atenção do Brighton e iniciou sua trajetória na equipe sub-21. Sem espaço na última edição do Campeonato Inglês, foi emprestado ao Ipswich, que acabou rebaixado.

Desde que chegou à Europa, o atacante disputou 70 partidas como profissional, com sete gols e nove assistências.

Presença constante nas convocações do Paraguai, Enciso disputou os Jogos Olímpicos de Paris, onde marcou um gol e deu uma assistência em quatro partidas. Na Copa América de 2024, atuou em três jogos e balançou a rede uma vez.

Enciso Paraguai Uruguai
Enciso, alvo do Palmeiras, durante partida do Paraguai (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

Palmeiras no mercado de transferências

Apesar de Enciso ser bem avaliado pelo núcleo de futebol, o Palmeiras ainda não formalizou proposta oficial ao Brighton. Vale lembrar que o atacante passou por cirurgia no joelho ao final do Campeonato Inglês e deve retornar aos gramados apenas no fim do ano.

Até o momento, a diretoria alviverde acertou duas contratações neste segundo semestre: Ramón Sosa e Khellven. Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, está apalavrado com o Palmeiras e deve chegar ao Brasil na sexta-feira para realizar exames e assinar contrato.

Agora, o clube concentra atenções na busca por um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica, e para Vanderlan, que está a caminho do Red Bull Bragantino.

