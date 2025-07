FILADÉLFIA (EUA) - Palmeiras de Abel Ferreira é acostumado a vencer. Desde que chegou à Academia de Futebol, no fim de 2020, o treinador português conquistou dez taças, igualado a Oswaldo Brandão na liderança histórica do clube.

Dos dez títulos conquistados sob o comando de Abel, apenas dois foram em campeonatos de pontos corridos, ambos no Brasileirão. Os demais passaram por fases eliminatórias, especialidade da comissão técnica portuguesa desde a chegada ao clube.

Ao todo, o Palmeiras levou a melhor em 39 das 52 disputas mata-mata, com aproveitamento de 72%. Na Libertadores, o retrospecto também impressiona: são 13 classificações e dois títulos, contra apenas três eliminações.

No Mundial de Clubes, competição em que o Palmeiras terá o Chelsea como adversário nas quartas de final, o retrospecto não é dos melhores. Em cinco confrontos eliminatórios, foram apenas duas classificações — ambas em semifinais — e duas eliminações, além de uma derrota para o Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar.

Já no novo formato do Mundial de Clubes, com 32 equipes, o Verdão avançou de fase sem derrotas e venceu o único mata-mata que disputou até aqui. No último sábado, contou com gol do atacante Paulinho, no segundo tempo da prorrogação, para bater o Botafogo por 1 a 0 e seguir vivo no torneio.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Retrospecto em eliminatórias

Libertadores

16 confrontos eliminatórios

13 classificações

3 eliminações

Copa do Brasil

13 confrontos eliminatórios

9 classificações

4 eliminações

Paulistão

15 confrontos eliminatórios

13 classificações

2 eliminações

Mundial de Clubes

5 confrontos eliminatórios

2 classificações

2 eliminações

1 derrota em disputa de 3º lugar*

Recopa Sul-Americana

2 confrontos eliminatórios

1 classificação

1 eliminação

Supercopa do Brasil

3 confrontos eliminatórios

1 classificação

2 eliminações

* Não conta como partida eliminatória (dados fornecidos pelo site SofaScore)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).