Premiação do Mundial de Clubes: quanto vale a vaga na semifinal?

As quartas de final do Mundial de Clubes 2025 começam nesta sexta-feira (4), com oito clubes ainda na briga pelo título e por cifras milionárias. Além da glória esportiva, está em jogo uma premiação de US$ 21 milhões (cerca de R$ 115 milhões) por vaga na semifinal. O valor torna a disputa ainda mais valiosa — no campo e no bolso.

💸 Quanto vale a vaga na semifinal?

A Fifa oferece US$ 21 milhões aos clubes que avançarem às semifinais do torneio. A quantia representa um salto em relação à premiação das oitavas, que foi de US$ 13,125 milhões (R$ 71 milhões).

Cada passo rumo ao título movimenta cifras maiores. Os clubes que disputam esta fase já somam mais de R$ 200 milhões em prêmios acumulados.

📊 Premiação acumulada por clube no Mundial

Veja quanto cada um dos oito classificados já embolsou até aqui, somando a participação, bônus por resultados e passagem de fase.

Clube Premiação acumulada (US$) Valor em reais (R$) Real Madrid 62,2 milhões R$ 340,2 milhões Bayern de Munique 58,9 milhões R$ 322,4 milhões PSG 56,5 milhões R$ 309 milhões Chelsea 54,2 milhões R$ 296,5 milhões Borussia Dortmund 52,7 milhões R$ 288,2 milhões Palmeiras 39,8 milhões R$ 217,8 milhões Fluminense 39,8 milhões R$ 217,8 milhões Al-Hilal 34,1 milhões R$ 186,6 milhões

🔮 O que ainda está em jogo?

Além do prêmio pela vaga nas semifinais, os clubes que seguirem em frente ainda podem embolsar mais:

Semifinal: US$ 21 milhões (R$ 115 milhões)

US$ 21 milhões (R$ 115 milhões) Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 164,1 milhões)

US$ 30 milhões (R$ 164,1 milhões) Campeão: US$ 40 milhões (R$ 218,8 milhões)

Ou seja, caso um clube brasileiro conquiste o título do Mundial, ele pode acumular até US$ 101,2 milhões (R$ 553 milhões) em premiação total.

