Quais são os jogos mais valiosos nas quartas do Mundial? Veja ranking

As quartas de final do Mundial de Clubes começam nesta sexta-feira (4) e colocam frente a frente clubes de perfis e mercados diferentes — mas todos com um objetivo em comum: a taça (e a premiação milionária). Dentro de campo, a disputa será intensa. Fora dele, os números também impressionam.

Somando os valores de mercado dos elencos, segundo o site Transfermarkt, o duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique é o confronto mais valioso do mata-mata, com €2,012 bilhões. Já o encontro entre Fluminense e Al-Hilal fecha a lista, com €245,88 milhões.

📅 Jogos das quartas de final

Sexta-feira, 4 de julho

Fluminense (€86,15 mi) x Al-Hilal (€159,73 mi)

Palmeiras (€256,60 mi) x Chelsea (€1,15 bi)

Sábado, 5 de julho

Paris Saint-Germain (€1,12 bi) x Bayern de Munique (€892 mi)

Borussia Dortmund (€485,10 mi) x Real Madrid (€1,34 bi)

💶 Ranking dos confrontos mais valiosos

1️⃣ PSG x Bayern – €2,012 bilhões

2️⃣ Real Madrid x Borussia Dortmund – €1,825 bilhões

3️⃣ Chelsea x Palmeiras – €1,406 bilhões

4️⃣ Fluminense x Al-Hilal – €245,88 milhões

