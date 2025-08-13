Casa do rival do Palmeiras na Libertadores é o segundo maior estádio do continente

Na próxima quinta-feira (14), o Palmeiras enfrenta o Universitario em Lima, no Peru, e o torcedor alviverde será apresentado ao palco da final da Libertadores da América de 2025. Inaugurado em julho de 2000, o Estádio Monumental “U” tem capacidade para 80.093 torcedores.

Além das arquibancadas, que somam 58.577 lugares, o estádio do Universitario tem quatro prédios em volta, que comportam 21.516 torcedores. Nas fotos do local, é possível ver as estruturas posicionadas acima das arquibancadas, o que o credencia para receber grandes eventos.

Em um dos setores, há uma homenagem a Teodoro Fernández, jogador apelidado de “Lolo” que atuou pelo Universitario entre 1930 e 1953. As cores das cadeiras formam um desenho do jogador, que vestiu somente a camisa crema durante toda a carreira.

A CONMEBOL confirmou na última segunda-feira (11) que o Monumental “U” receberá a final da Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro. O estádio já abrigou a decisão da edição de 2019 da competição mais importante da América do Sul. Na ocasião, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, e conquistou o bicampeonato.

— A escolha do Estádio Monumental de Lima, com sua capacidade e estrutura, mostra como a final da Libertadores atrai torcedores dispostos a viver essa experiência localmente. Mas o evento vai muito além do dia do jogo: movimenta toda a cidade, desde a logística internacional até a hospedagem, gastronomia e imersão na cultura local — diz Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência especializada em hospitalidade esportiva premium.

O Monumental “U” é o segundo estádio com mais capacidade de público na América do Sul, com 80.093 lugares, perdendo apenas para o Mâs Monumental, do River Plate, que comporta 84.567. O primeiro brasileiro na lista é o Maracanã, onde cabem 78.838 pessoas. Já é possível comprar pacotes para acompanhar a decisão da Libertadores in loco.

— Como agência oficial de viagens da Conmebol nos últimos anos, acompanhamos de perto essa engrenagem e sabemos a importância de garantir comodidade e segurança para quem viaja. A confirmação antecipada do palco da decisão dá a todos os envolvidos muito mais tempo para planejar e entregar uma experiência à altura da final mais aguardada do continente — finaliza Lo Prete.

