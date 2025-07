Veja quais jogadores do Palmeiras estão livres para assinar pré-contrato

FILADÉLFIA (EUA) - Três jogadores do elenco do Palmeiras possuem contrato até dezembro de 2025 e estão liberados para assinar pré-acordo com outras equipes desde o dia 1º de julho.

O goleiro reserva Marcelo Lomba, assim como os laterais Marcos Rocha e Mayke, está com o grupo alviverde que disputa o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, mas pode estar vivendo seus últimos dias na Academia de Futebol. Caso isso aconteça, o trio estará liberado para se apresentar à nova equipe no início de janeiro, enquanto o Palmeiras não receberá pelas transações.

Segundo apuração da reportagem, a direção do Palmeiras não abriu negociações para renovar o contrato do trio. Nos últimos dias, clubes do futebol brasileiro demonstraram interesse em Mayke, especialmente o Santos, que deseja contar com o lateral ainda neste ano para a disputa do restante da temporada.

Procurado, o Palmeiras afirmou que não comentará negociações durante a disputa do Mundial de Clubes. Após garantir a primeira colocação do grupo A e eliminar o Botafogo nas oitavas de final, o Verdão terá o Chelsea como adversário nas quartas de final.

Marcelo Lomba, goleiro reserva do Palmeiras, conversa com o técnico Abel Ferreira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Participação do trio pelo Palmeiras no ano

Entre o trio de confiança do técnico Abel Ferreira, Mayke é o jogador com mais partidas em 2025, com 20 no total. Na sequência, aparecem Marcos Rocha, com 16, e Lomba, reserva de Weverton, com apenas três — duas pelo Paulistão e uma pela Libertadores.

No Mundial de Clubes, Marcos Rocha foi o único do trio a receber oportunidade entre os titulares. O lateral-direito iniciou a partida contra o Inter Miami, de Lionel Messi, válida pela terceira rodada da fase de grupos, e permaneceu em campo por 67 minutos.

Mayke foi acionado nos minutos finais da segunda etapa da vitória sobre o Botafogo, nas oitavas de final, e permaneceu em campo por 49 minutos, incluindo a prorrogação. Entre o trio, apenas Lomba não foi utilizado pela comissão técnica durante a competição.