Palmeiras x Universitario: retrospecto e estatísticas

A história de Palmeiras e Universitario na Copa Libertadores é marcada por ampla superioridade alviverde. Em seis jogos disputados entre brasileiros e peruanos, o Verdão soma cinco vitórias e apenas uma derrota, além de números expressivos em gols marcados. Essa diferença reflete não apenas a qualidade técnica do elenco palmeirense ao longo das décadas, mas também a força do clube em competições continentais. O Lance! apresenta as estatísticas de Palmeiras x Universitario.

Os primeiros encontros datam da década de 1970, quando o futebol sul-americano tinha características bem diferentes das atuais. Mesmo assim, o Palmeiras já mostrava sua capacidade de competir em alto nível, conseguindo resultados expressivos tanto em casa quanto fora. Nas décadas seguintes, o confronto voltou a acontecer, sempre com o Verdão mantendo o favoritismo.

O reencontro mais recente ocorreu na Libertadores de 2021, com dois jogos que seguiram o roteiro de vitórias palmeirenses. Além de manter a escrita favorável, o time paulista registrou sua maior goleada contra o rival — um 6 a 0 que entrou para a história.

Com grande diferença no retrospecto e um ataque sempre produtivo contra os peruanos, Palmeiras e Universitario têm um histórico que serve como exemplo de domínio em confrontos diretos na Libertadores.

Histórico de Palmeiras x Universitario

Palmeiras e Universitario já se enfrentaram seis vezes, todas pela Copa Libertadores. O Verdão soma cinco vitórias e apenas uma derrota, sem nenhum empate. No total, o time brasileiro marcou 20 gols (média de 3,33 por jogo) e sofreu 7 (média de 1,17).

Em São Paulo, foram três partidas: duas vitórias palmeirenses e uma vitória do Universitario, conquistada em 1979. No Peru, o retrospecto é 100% verde: três vitórias do Palmeiras, incluindo a goleada por 5 a 2 em 1979 e um triunfo por 3 a 2 em 2021.

O dado mais marcante é a regularidade ofensiva do Verdão. Em todos os jogos vencidos, o time marcou pelo menos dois gols, mostrando um padrão de ataque eficiente contra o rival. O Universitario, por sua vez, só conseguiu vencer uma vez e não conseguiu evitar sofrer gols em nenhum dos seis confrontos.

Partidas marcantes

O primeiro encontro ocorreu em 14 de abril de 1971, no Peru, e terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1. Na volta, no dia 6 de maio, o Verdão aplicou um 3 a 0 no Parque Antarctica, consolidando a classificação na competição.

Em 1979, o duelo teve resultados mais expressivos. No jogo em Lima, o Palmeiras venceu por 5 a 2, em uma das maiores vitórias fora de casa de sua história na Libertadores. Porém, no retorno ao Brasil, o Universitario surpreendeu e venceu por 2 a 1, registrando sua única vitória no confronto.

Na edição de 2021, válida pela fase de grupos, o Palmeiras venceu em Lima por 3 a 2, em um jogo com virada e emoção até o fim. No duelo de volta, no Allianz Parque, o Verdão goleou por 6 a 0, registrando seu maior placar contra o adversário e um dos mais expressivos da história recente da Libertadores.

Estatísticas do duelo

Total de jogos: 6 Vitórias do Palmeiras: 5 (83%) Vitórias do Universitario: 1 (17%) Empates: 0 Gols marcados pelo Palmeiras: 20 (média de 3,33 por jogo) Gols marcados pelo Universitario: 7 (média de 1,17 por jogo)

Os números confirmam a hegemonia palmeirense, que vence mais de 80% dos duelos, marca em todos os jogos e consegue impor seu ritmo tanto em casa quanto fora.