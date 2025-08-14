Entre chegadas e saídas de atletas nesta janela de transferências, o Palmeiras pode faturar com a venda de um atacante formado nas categorias de base do clube. Atualmente no Shakhtar, Kevin recebeu uma proposta do Fulham e pode deixar a Ucrânia nos próximos dias.

O clube inglês ofereceu 37 milhões de euros (R$ 233,2 milhões na cotação atual) pelo atacante. Formador do jogador, o Palmeiras detém 2% dos direitos via mecanismo de solidariedade da Fifa, além de outros 10% do passe, mantidos desde a venda de Khellven.

Caso o Shakhtar finalize a venda do brasileiro ao futebol inglês, o Palmeiras lucraria pouco menos de R$ 28 milhões. Para efeito de comparação, o valor é semelhante ao investido pelo clube na contratação de Lucas Evangelista, vindo do Red Bull Bragantino.

Antes de chegar ao Palmeiras, onde fez a transição definitiva para o profissional, Kevin defendeu o Desportivo Brasil por quatro temporadas. Destaque nas categorias de base, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante disputou apenas nove partidas oficiais pelo clube antes de ser negociado.

No início de 2024, a diretoria fechou a venda de Kelvin para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões), além de 3 milhões de euros em metas esportivas (R$ 16,1 milhões). Com a operação, o clube faturou pouco mais de R$ 8 milhões.

Kevin, atacante formado nas categorias de base do Palmeiras, comemora gol marcado contra o Besiktas (Foto: Reprodução/Kevin)

Pelo Shakhtar, o jogador marcou 16 gols e distribuiu dez assistências, sendo um dos principais destaques da equipe na atual edição da Liga Europa. Nas eliminatórias contra o Besiktas, pela fase qualificatória, balançou a rede três vezes, ajudando os ucranianos a avançarem com 6 a 2 no placar agregado.