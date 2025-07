Entenda como Mundial pode ajudar na internacionalização de clubes brasileiros

As vitórias de Flamengo sobre o Chelsea, de Botafogo sobre o PSG, e a classificação heroica do Fluminense diante da Inter de Milão chamaram atenção no mundo todo durante o Mundial de Clubes. Mas a pergunta que fica é: será que esse bom desempenho pode realmente impulsionar a internacionalização das marcas brasileiras?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A resposta é sim, mas com ressalvas. Segundo especialistas, o desempenho esportivo é importante — mas precisa vir acompanhado de ações extracampo para que os resultados se tornem duradouros.

📣 Exposição global é só o começo

Para Henrique Borges, VP da Somos Young, empresa que atua com diversos clubes nacionais, uma atuação de destaque funciona como uma “porta de entrada”:

continua após a publicidade

- Uma atuação positiva contra equipes europeias pode ajudar na internacionalização da marca, mas é apenas um atrativo inicial. Se fãs internacionais se interessarem, terão acesso a conteúdo no idioma deles? Conseguirão assistir aos jogos? Comprar produtos oficiais? É necessário um plano de sustentação para manter viva a chama acesa dentro de campo.

📲 Engajamento nas redes pode guiar estratégias

Já Rene Salviano, CEO da Heatmap, lembra que o impacto da performance esportiva nas redes sociais pode ser transformado em ativo comercial:

- Quanto melhor a performance, mais positiva será a forma como o mundo enxerga os clubes brasileiros. Mapear de onde vêm os novos seguidores pode indicar onde ativar novas campanhas regionais.

continua após a publicidade

⚽ Efeito dominó para a Série A

O avanço dos clubes no Mundial também tem potencial de impactar toda a elite do futebol brasileiro, segundo Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport:

- Assim como na Copa de 2014, a campanha dos clubes no Mundial desperta a curiosidade de investidores estrangeiros, movimenta a economia do futebol e aumenta o repasse às equipes nacionais.

🧠 Transformar visibilidade em legado

O maior desafio, segundo Thales Mafia, gerente de marketing da Multimarcas Consórcios, é transformar atenção momentânea em marca consolidada:

- O Mundial é palco único para o branding. Uma boa performance associa o clube a competência e excelência. O desafio é transformar essa visibilidade em uma narrativa forte, que conecte emocionalmente com novos públicos.

Com transmissão global e confrontos contra gigantes da Europa, o Mundial de Clubes é uma vitrine poderosa. Mas, como destacam os especialistas, é preciso mais do que gols e vitórias para construir um legado global. A pergunta que fica agora é: os clubes brasileiros estão preparados para esse passo?

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.