Vidente aponta favorito para Universitario x Palmeiras pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelas oitava de final do torneio

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
05:40
Universitario e Palmeiras se enfrentam, nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Peru, pelas oitavas de final da Libertadores. Para ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas apontou um favoritismo para o Palmeiras no confronto.

De acordo com a análise do tarólogo, previu um domínio da equipe chilena, que deverá dar trabalho para o time de Abel Ferreira. O vidente destacou a forte mobilização do Universitario para a partida. O principal foco será surpreender o Alviverde em busca da vitória.

Apesar disso, a equipe chilena encontrará dificuldades no confronto. O Palmeiras deverá ter boas chances de vitória no confronto. Um ponto decisivo revelado por Luis Filho foi a necessidade de manter a posse de bola da partida, além de ter boas leituras de jogo ao longo dos 90 minutos.

Em termos gerais, a partida será marcada por um amplo equilíbrio. Ambas as equipes deverão ter chances para conquistar um resultado favorável. Ao apontar um favorito, o vidente destacou que as maiores chances são de um empate, mas se tiver que ter um vencedor, ele será o Palmeiras.

Universitario x Palmeiras

O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Peru, pelas oitavas de final da Libertadores. No confronto, a equipe de Abel Ferreira tem a missão de construir uma vantagem, ou então, se manter viva para o jogo da volta.

A segunda partida entre Palmeiras e Universitario, do Peru, acontece na próxima na quinta-feira
(21), novamente às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Abel Ferreira lamenta eliminação do Palmeiras para o Corinthians
Abel Ferreira é o atual treinador do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

