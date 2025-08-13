RB Bragantino anuncia contratação de defensor do Palmeiras
Vanderlan assinou contrato com o Massa Bruta até junho de 2030
O Red Bull Bragantino anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (13), a contratação de Vanderlan, formado nas categorias de base do Palmeiras e que deixa o clube após oito temporadas.
Reserva na equipe comandada por Abel Ferreira, o lateral chegou a receber oportunidades durante o Campeonato Paulista e, com a suspensão de Piquerez, foi titular na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial.
Em entrevista à TV do Bragantino, Vanderlan afirmou que soube do interesse do clube em seu futebol por meio de Jhon Jhon, outra Cria da Academia.
- Eu estava em casa quando o Jhon Jhon me ligou dizendo que o clube tinha interesse em mim. Fiquei muito feliz, principalmente por ouvir isso de um grande amigo. Contei para a minha esposa e já comecei a criar aquela expectativa - afirmou o defensor
Vanderlan chega como a segunda contratação do RB Bragantino nesta janela de transferências, que anteriormente acertou a chegada de Gustavo Marques por empréstimo. O lateral-esquerdo assinou contrato válido até junho de 2030.
Vale lembrar que o Palmeiras detinha 80% dos direitos econoômicos do jogador de 22 anos. O restante pertence ao Jacuipense, da Bahia. Ao todo, Vanderlan atuou em 108 partidas oficiais com a camisa alviverde e marcou um gol.
- Podem esperar entrega total. Vou sempre dar o meu melhor em todos os jogos e treinos. Cheguei para somar e, com fé em Deus, vamos conquistar muitas vitórias e títulos - completou.
Como atuou em apenas três partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro, Vanderlan está liberado para defender outro clube na competição. No Massa Bruta, ele disputará posição com Juninho Capixaba (lesionado) e Guilherme Lopes.
