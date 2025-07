FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (2) no NovaCare Complex, centro de excelência do Philadelphia Eagles, de olho na preparação para o confronto com o Chelsea, válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Desfalques na manhã de ontem, Paulinho e Piquerez foram a campo com o restante do grupo no período aberto à imprensa. O lateral-esquerdo, suspenso, se recuperou de uma gripe, enquanto o atacante, que realiza um trabalho específico de preparação por conta de problemas na perna direita, participou das atividades com bola após passar pela academia.

Assim como nas demais atividades, o grupo iniciou os trabalhos com uma ativação física, seguida de roda de bobinho. Na sequência, realizou exercícios de explosão e mudança de direção em espaço curto, algo comum nas sessões comandadas por Abel Ferreira durante a preparação nos Estados Unidos.

Abel Ferreira reuniu os atletas nos minutos finais do período aberto à imprensa e, agachado no gramado, passou instruções ao elenco alviverde, incluindo o trio de goleiros. Com o auxílio de pequenos cones, o treinador orientou o grupo com o objetivo de simular movimentações para a próxima sexta-feira (4), quando o Verdão enfrenta o Chelsea pelas quartas de final, no Lincoln Financial Field.

Abel Ferreira reune elenco do Palmeiras antes de treinamento no NovaCare Complex, na Filadélfia, antes de duelos contra o Chelsea (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras terá suspensos e desfalque de Murilo no Mundial

O capitão Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez receberam cartões na classificação diante do Botafogo, no último sábado, e serão desfalques para a partida contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Além da dupla, Murilo segue em tratamento com o departamento médico após sofrer uma contusão muscular na coxa e está fora do restante da competição. Com isso, a tendência é que Abel Ferreira escale Bruno Fuchs e Micael como dupla de zaga, com Giay na lateral direita e Vanderlan, Cria da Academia, pela esquerda.