Estão definidos os confrontos de quartas de final e o chaveamento do Mundial de Clubes 2025. Com o encerramento das oitavas nesta terça-feira (1º), restam oito times na luta pelo título, entre eles dois brasileiros: Fluminense e Palmeiras. Completam a lista Al-Hilal, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, PSG e Real Madrid.

Datas e horários dos confrontos das quartas de final

O primeiro lado da chave será decidido na próxima sexta-feira (4), com dois confrontos. O Fluminense é o primeiro a entrar em campo e enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). O Tricolor derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 para conseguir a vaga na próxima fase, enquanto a equipe árabe bateu o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação.

Mais tarde, às 22h, o Palmeiras encara o Chelsea, da Inglaterra, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Para chegar às quartas, o Alviverde superou o Botafogo por 1 a 0 no tempo extra, e os Blues venceram o Benfica por 4 a 1, também após o tempo regulamentar.

No sábado (5), dois duelos entre equipes da Europa encerram as quartas de final. PSG e Bayern de Munique se enfrentam às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os franceses golearam o Inter Miami por 4 a 0 nas oitavas, enquanto os alemães bateram o Flamengo por 4 a 2.

Por fim, às 17h, Real Madrid e Borussia Dortmund decidem a última vaga nas semifinais do Mundial de Clubes. Nas oitavas, os merengues superaram a Juventus por 1 a 0, e os aurinegros derrotaram o Monterrey por 2 a 1, ambos nesta terça-feira (1º).

Chaveamento do Mundial de Clubes

O vencedor do duelo entre Fluminense e Al-Hilal encara quem levar a melhor entre Palmeiras e Chelsea, os dois jogos da sexta-feira (4). Da mesma forma, quem sair de PSG e Bayern enfrenta o ganhador da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo no sábado (5). Confira abaixo o chaveamento.

