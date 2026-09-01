Dentro de campo, Flaco López viveu altos e baixos desde que chegou ao Palmeiras, em 2022. Fora dele, porém, há algo que não mudou: o jeito de tratar quem está ao seu redor. Mesmo nos momentos em que esteve em baixa, o atacante argentino manteve o bom humor, a proximidade com os funcionários e a disposição para ajudar os companheiros - características que fizeram dele um dos jogadores mais queridos do elenco alviverde.

➡️Palmeiras renova contrato com Flaco López, artilheiro da temporada

A reportagem do Lance! ouviu pessoas que convivem diariamente com Flaco López e que ajudam a explicar a boa relação do argentino nos bastidores do clube. E, agora, de contrato renovado até o final de 2030, o atacante tem muito mais a construir em sua história na capital paulista.

continua após a publicidade

Flaco López tem 25 anos e chegou ao clube quando tinha apenas 21. A humildade e a forma como trata os funcionários e colegas ganharam todo o elenco. O argentino é mais próximo dos "greengos" alviverdes, é verdade, mas a forma como se mostra solidário dentro de campo faz com que desperte a curiosidade dos torcedores para saber como é o jogador quando as câmeras estão desligadas.

Não à toa, é um dos primeiros jogadores a receber os novatos que o clube contrata. Assim como também é aberto a conversar com os mais novos que estão subindo da base para o profissional. Manter essa humildade foi importante para que o camisa 42 do Verdão trabalhasse muito para chegar ao nível que está hoje no Palmeiras e também ser convocado pela Seleção Argentina.

continua após a publicidade

Recentemente, na goleada do Palmeiras sobre o Vasco, por 4 a 1, o Palmeiras teve um pênalti a seu favor. Flaco não pensou duas vezes: entregou a bola a Vitor Roque, que vem passando por momentos difíceis no quesito desempenho. O Tigrinho marcou e mandou embora os 12 jogos de jejum que vivia.

Em outra oportunidade, também recente, na vitória do Palmeiras sobre o Santos, pela Copa do Brasil, Giay deu sua primeira assistência e foi justamente para Flaco completar para dentro do gol. A comemoração foi quase totalmente direcionada ao lateral-direito em razão da jogada. Giay celebrou após a partida, na zona mista do Nubank Parque.

continua após a publicidade

Jogadores comemoram com Giay a primeira assistência do lateral pelo Verdão (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Atitude de Flaco chama atenção na final da Copa

O atacante se tornou assunto nas redes sociais após repercussão de sua postura durante a cerimônia de premiação da Espanha pelo título da Copa do Mundo. Apesar de os demais jogadores da Argentina terem ficado de costas durante a premiação, Flaco López se destacou positivamente pela postura de permanecer de frente para os jogadores espanhóis.

- Acho que foi muito também pelo que o nosso treinador Abel e nos fala sobre ser respeitoso. No momento acho que eu precisava olhar, pois também quero voltar lá algum dia e conseguir ganhar (Copa), então, acho que é parte do sofrimento, tem que olhar e aceitar. Isso vai te fazer mais forte e que você consiga o que tanto quer - disse Flaco López, à TV Palmeiras nesta terça-feira (1°)

continua após a publicidade

Comemoração de Flaco López é uma homenagem

Artilheiro do time nesta temporada com 21 gols, Flaco López já explicou que sua comemoração em forma de máscara representa as iniciais de seu nome JL (José López) e é também uma homenagem ao jovem Leonardo Pugliese, que luta contra distrofia muscular.

➡️ Falta de opções no ataque acende alerta para jogos decisivos do Palmeiras

Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press

Números de Flaco pelo Palmeiras por temporada

2022

14 jogos (7 titular)

2 gols

0 assistências

344 mins p/ participar de gol

1.9 finalizações por jogo (0.9 no gol)

46% de pontaria no chute

33% de conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

continua após a publicidade

2023

40 jogos (12 titular)

8 gols

0 assistências

168 mins p/ participar de gol

1.1 finalizações por jogo (0.6 no gol)

49% de pontaria no chute

43% de conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

2024

61 jogos (43 titular)

22 gols

6 assistências

135 mins p/ participar de gol

2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)

41% de pontaria no chute

43% de conversão de chances claras

0.5 passes decisivos por jogo

continua após a publicidade

2025

64 jogos (40 titular)

25 gols

6 assistências

122 mins p/ participar de gol

2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)

39% de pontaria no chute

53% de conversão de chances claras

0.9 passes decisivos por jogo

2026

45 jogos (39 titular)

21 gols

11 assistências

107 mins p/ participar de gol

2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)

43% de pontaria no chute

60% de conversão de chances claras

1.2 passes decisivos por jogo

continua após a publicidade

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real





