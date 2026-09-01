Além dos gols: bastidores revelam por que Flaco López é querido no Palmeiras
De gestos com companheiros a uma homenagem especial, atacante argentino coleciona histórias que ajudam a explicar seu jeito no dia a dia
Dentro de campo, Flaco López viveu altos e baixos desde que chegou ao Palmeiras, em 2022. Fora dele, porém, há algo que não mudou: o jeito de tratar quem está ao seu redor. Mesmo nos momentos em que esteve em baixa, o atacante argentino manteve o bom humor, a proximidade com os funcionários e a disposição para ajudar os companheiros - características que fizeram dele um dos jogadores mais queridos do elenco alviverde.
➡️Palmeiras renova contrato com Flaco López, artilheiro da temporada
A reportagem do Lance! ouviu pessoas que convivem diariamente com Flaco López e que ajudam a explicar a boa relação do argentino nos bastidores do clube. E, agora, de contrato renovado até o final de 2030, o atacante tem muito mais a construir em sua história na capital paulista.
Flaco López tem 25 anos e chegou ao clube quando tinha apenas 21. A humildade e a forma como trata os funcionários e colegas ganharam todo o elenco. O argentino é mais próximo dos "greengos" alviverdes, é verdade, mas a forma como se mostra solidário dentro de campo faz com que desperte a curiosidade dos torcedores para saber como é o jogador quando as câmeras estão desligadas.
Não à toa, é um dos primeiros jogadores a receber os novatos que o clube contrata. Assim como também é aberto a conversar com os mais novos que estão subindo da base para o profissional. Manter essa humildade foi importante para que o camisa 42 do Verdão trabalhasse muito para chegar ao nível que está hoje no Palmeiras e também ser convocado pela Seleção Argentina.
Recentemente, na goleada do Palmeiras sobre o Vasco, por 4 a 1, o Palmeiras teve um pênalti a seu favor. Flaco não pensou duas vezes: entregou a bola a Vitor Roque, que vem passando por momentos difíceis no quesito desempenho. O Tigrinho marcou e mandou embora os 12 jogos de jejum que vivia.
Em outra oportunidade, também recente, na vitória do Palmeiras sobre o Santos, pela Copa do Brasil, Giay deu sua primeira assistência e foi justamente para Flaco completar para dentro do gol. A comemoração foi quase totalmente direcionada ao lateral-direito em razão da jogada. Giay celebrou após a partida, na zona mista do Nubank Parque.
Atitude de Flaco chama atenção na final da Copa
O atacante se tornou assunto nas redes sociais após repercussão de sua postura durante a cerimônia de premiação da Espanha pelo título da Copa do Mundo. Apesar de os demais jogadores da Argentina terem ficado de costas durante a premiação, Flaco López se destacou positivamente pela postura de permanecer de frente para os jogadores espanhóis.
- Acho que foi muito também pelo que o nosso treinador Abel e nos fala sobre ser respeitoso. No momento acho que eu precisava olhar, pois também quero voltar lá algum dia e conseguir ganhar (Copa), então, acho que é parte do sofrimento, tem que olhar e aceitar. Isso vai te fazer mais forte e que você consiga o que tanto quer - disse Flaco López, à TV Palmeiras nesta terça-feira (1°)
Comemoração de Flaco López é uma homenagem
Artilheiro do time nesta temporada com 21 gols, Flaco López já explicou que sua comemoração em forma de máscara representa as iniciais de seu nome JL (José López) e é também uma homenagem ao jovem Leonardo Pugliese, que luta contra distrofia muscular.
➡️ Falta de opções no ataque acende alerta para jogos decisivos do Palmeiras
Números de Flaco pelo Palmeiras por temporada
2022
14 jogos (7 titular)
2 gols
0 assistências
344 mins p/ participar de gol
1.9 finalizações por jogo (0.9 no gol)
46% de pontaria no chute
33% de conversão de chances claras
0.5 passes decisivos por jogo
2023
40 jogos (12 titular)
8 gols
0 assistências
168 mins p/ participar de gol
1.1 finalizações por jogo (0.6 no gol)
49% de pontaria no chute
43% de conversão de chances claras
0.5 passes decisivos por jogo
2024
61 jogos (43 titular)
22 gols
6 assistências
135 mins p/ participar de gol
2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
41% de pontaria no chute
43% de conversão de chances claras
0.5 passes decisivos por jogo
2025
64 jogos (40 titular)
25 gols
6 assistências
122 mins p/ participar de gol
2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
39% de pontaria no chute
53% de conversão de chances claras
0.9 passes decisivos por jogo
2026
45 jogos (39 titular)
21 gols
11 assistências
107 mins p/ participar de gol
2.3 finalizações por jogo (1.0 no gol)
43% de pontaria no chute
60% de conversão de chances claras
1.2 passes decisivos por jogo
*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore
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