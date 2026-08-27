Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel elogia dedicação de Giay, e lateral celebra primeira assistência no Palmeiras

Giay deu sua primeira assistência no Palmeiras em um jogo decisivo de mata-mata

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
27/08/2026 07:56
Favorite o Lance! no Google
Giay em ação pelo Palmeiras
Giay em ação pelo Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

A noite foi de comemorações para todo o elenco do Palmeiras, já que o time construiu uma bela vitória sobre o Santos, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para Giay, foi uma das partidas mais especiais, já que o argentino contribuiu com sua primeira assistência com a camisa alviverde.

➡️ Abel elogia gestão de Leila no Palmeiras e o trabalho feito na base: 'Visionária'

Após a partida, o lateral-direito falou na zona mista do Nubank Parque. Apesar de ter perdido um gol quase inacreditável, Giay se redimiu e dez uma bela assistência para Flaco López marcar o terceiro tento do Palmeiras. Todos os jogadores celebraram muito com o lateral.

continua após a publicidade

– Cada um tem uma responsabilidade. A minha é defender, eu sou defensor. Depois é ajudar quando a gente tem que atacar, mas é treinar. Às vezes, quando a coisa não sai, é seguir trabalhando. Feliz, pois estava procurando essa ajuda no ataque, essa assistência, estou feliz por estar me saindo bem e o time também – disse o argentino.

Em relação à primeira assistência ter sido justamente ao seu melhor amigo no elenco, Giay também demonstrou felicidade pelo momento especial, e também elogiou Flaco López.

continua após a publicidade

– Feliz. Tenho uma relação especial com o Flaco, estamos sempre juntos. Feliz por poder ajudar o time, seja pra ele ou pra outro, feliz pela assistência, mas foi especial também porque foi pra ele e é importante que ele siga fazendo gols, nós precisamos dele também – finalizou o jogador.

➡️ Andreas analisa variação tática do Palmeiras e lamenta gancho 'injusto' da Conmebol

Abel elogia dedicação de Giay no Palmeiras

– Para mim esse é o maior talento que uma pessoa pode ter (dedicação). E nessa dedicação ninguém é melhor que ele. Ninguém. Ele falha passes, cruzamentos, mas entrega tudo que ele tem – elogiou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

– Com tempo, com calma, carinho da torcida, já começa a fazer assistências. Vou lhes dizer o que me dá mais gosto: quando cheguei aqui, conseguimos construir um grupo que não tinha o mesmo talento que este tem, mas que tinha uma dedicação, um espírito inacreditável. Agora estamos a juntar as duas coisas, o talento e a dedicação – concluiu o técnico.

Abel Ferreira
Abel Ferreira durante entrevista coletiva após Palmeiras x Santos (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Jhon Arias

Palmeiras

Arias e Gómez serão reavaliados, e Abel revela plano do Palmeiras no Brasileirão

Há 3 minutos
Neymar durante aquecimento do Santos

Fora de Campo

Neymar vira assunto após derrota do Santos para o Palmeiras: 'Todo mundo sabe'

Há 34 minutos
Abel Ferreira

Palmeiras

Abel elogia gestão de Leila no Palmeiras e o trabalho feito na base: 'Visionária'

Há 7 horas
Andreas Pereira

Palmeiras

Andreas analisa variação tática do Palmeiras e lamenta gancho 'injusto' da Conmebol

Há 7 horas
Partida entre Palmeiras e Santos,, válida pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Santos

Há 9 horas
Flaco López comemora gol marcado em Palmeiras x Santos

Futebol Nacional

Presente de aniversário! Palmeiras vence o Santos e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Há 9 horas
Mais LANCE!
Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos

Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'

Vitor Roque e Flaco López de braços erguidos com a camisa azul do Palmeiras

Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável'

Palmeiras e Santos pela Copa do Brasil

Veja gols de Palmeiras x Santos: Flaco López e Andreas marcam

Allan foi homeageado pelo Palmeiras

Festa nas arquibancadas e homenagem a Allan: o pré-jogo de Palmeiras x Santos

Lito Sousa com a camisa do Palmeiras

Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira

Sem Allan, Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos

Palmeiras x Corinthians

Corinthians parabeniza Palmeiras pelos 112 anos nas redes sociais

Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão

CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissões

Jogadores do Palmeiras e Santos em disputa aérea

Palmeiras x Santos: vidente aponta provável vencedor na Copa do Brasil

Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado

Palmeiras faz aniversário e revive decisão histórica no mesmo dia de duelo com o Santos

Santos e Palmeiras protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil.

Palmeiras e Santos protagonizam o duelo mais valioso das quartas da Copa do Brasil; veja

Allan, jogador do Palmeiras

A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras

Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade'