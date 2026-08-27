Abel elogia dedicação de Giay, e lateral celebra primeira assistência no Palmeiras
Giay deu sua primeira assistência no Palmeiras em um jogo decisivo de mata-mata
A noite foi de comemorações para todo o elenco do Palmeiras, já que o time construiu uma bela vitória sobre o Santos, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para Giay, foi uma das partidas mais especiais, já que o argentino contribuiu com sua primeira assistência com a camisa alviverde.
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Após a partida, o lateral-direito falou na zona mista do Nubank Parque. Apesar de ter perdido um gol quase inacreditável, Giay se redimiu e dez uma bela assistência para Flaco López marcar o terceiro tento do Palmeiras. Todos os jogadores celebraram muito com o lateral.
– Cada um tem uma responsabilidade. A minha é defender, eu sou defensor. Depois é ajudar quando a gente tem que atacar, mas é treinar. Às vezes, quando a coisa não sai, é seguir trabalhando. Feliz, pois estava procurando essa ajuda no ataque, essa assistência, estou feliz por estar me saindo bem e o time também – disse o argentino.
Em relação à primeira assistência ter sido justamente ao seu melhor amigo no elenco, Giay também demonstrou felicidade pelo momento especial, e também elogiou Flaco López.
– Feliz. Tenho uma relação especial com o Flaco, estamos sempre juntos. Feliz por poder ajudar o time, seja pra ele ou pra outro, feliz pela assistência, mas foi especial também porque foi pra ele e é importante que ele siga fazendo gols, nós precisamos dele também – finalizou o jogador.
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Abel elogia dedicação de Giay no Palmeiras
– Para mim esse é o maior talento que uma pessoa pode ter (dedicação). E nessa dedicação ninguém é melhor que ele. Ninguém. Ele falha passes, cruzamentos, mas entrega tudo que ele tem – elogiou Abel Ferreira.
– Com tempo, com calma, carinho da torcida, já começa a fazer assistências. Vou lhes dizer o que me dá mais gosto: quando cheguei aqui, conseguimos construir um grupo que não tinha o mesmo talento que este tem, mas que tinha uma dedicação, um espírito inacreditável. Agora estamos a juntar as duas coisas, o talento e a dedicação – concluiu o técnico.
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