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Bruno Bertinato é apresentado pelo Palmeiras e diz que contrato curto serve como 'motivação'

Goleiro de 28 anos foi apresentado na Academia de Futebol no início da tarde desta terça-feira (1°)

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/09/2026 13:47
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Bruno Bertinato
Bruno Bertinato ´durante apresentação no Palmeiras (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O goleiro Bruno Bertinato foi apresentado pelo Palmeiras no início da tarde desta terça-feira (1°), na Academia de Futebol, como novo reforço do clube. O contrato do jogador de 28 anos, no entanto, é curto e vale somente até dezembro deste ano. Para o novo camisa 21 do Verdão, camisa escolhida por gostar bastante de Weverton, isso serve como motivação para mostrar seu melhor mesmo que em pouco tempo.

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- Em relação ao contrato, eu vejo como uma motivação para, no dia a dia, eu construir minha história, mostrar minha capacidade, mostrar minhas qualidades e conquistar títulos junto com o grupo e, se Deus quiser, renovar o contrato - afirmou Bruno Bertinato.

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Questionado sobre como se sentiu quando falou com o Palmeiras sobre a possibilidade de jogar no clube, o goleiro não escondeu a alegria de ter seu trabalho reconhecido nacionalmente.

- A primeira reação foi de muita felicidade, muita alegria, claro, como eu falei, é o maior clube do Brasil. Então, sempre que o maior clube do Brasil te liga, toca o telefone, não tem outra reação que não seja de felicidade e alegria. É uma comprovação do trabalho que eu venho fazendo até aqui - disse o novo reforço.

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Fã declarado de São Marcos, Bruno Bertinato ainda não teve a oportunidade de encontrar com o ídolo palmeirense, mas acredita que agora vestindo a camisa do Verdão essa chance vai aparecer.

- O último goleiro campeão mundial, titular pela seleção brasileira, teve passagem aqui histórica no Palmeiras, então é um grande ídolo, uma pessoa que eu acompanho muito e infelizmente não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas espero aí que agora vestindo essa camisa, esteja mais próximo de conhecê-lo - afirmou.

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- Entre outros nomes que também sou fã, o Fernando Prass eu acompanhei muito, tem também uma história muito vitoriosa, e claro o Weverton, que inclusive é até o mesmo número da camisa que a gente acabou escolhendo. O goleiro que teve uma passagem em Curitiba também, que eu acompanhei de perto, porque eu sou de lá, também jogou na portuguesa, assim como eu joguei, então espero escrever um pouco também da minha história, conquistar tantos títulos como eles conquistaram aqui - finalizou.

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Carreira de Bruno Bertinato

Revelado pelo Coritiba e com convocações para seleções de base, Bruno foi vendido para o Venezia, da Itália, onde se profissionalizou. No país europeu, jogou também no Lecco e no Vis Pesaro, em ambas ocasiões por empréstimo. Em dezembro 2024, voltou ao Brasil para defender a camisa da Portuguesa e, no final de 2025, teve uma pequena passagem pelo Mirassol antes de retornar ao time do Canindé.

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Bruno vinha sendo destaque na Lusa nesta temporada, principalmente no Campeonato Paulista. Ao todo, ele contabilizou 27 partidas no ano, sendo 15 pelo Campeonato Brasileiro Série D, nove pelo Paulista e três pela Copa do Brasil.

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Bruno Bertinato
A presidente Leila Pereira apresenta Bruno Bertinato (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)


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