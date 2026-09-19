Werder Bremen x Augsburg: onde assistir, escalações e apostas

Werder Bremen e Augsburg se enfrentam nesta 19 de setembro, às 10h30 no Weserstadion, pela 4ª rodada da Bundesliga 2026/2027. O confronto, válido pela 4ª rodada da Bundesliga 2026/2027, terá transmissão do Onefootball. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Werder Bremen vem de empate em Colônia 1 x 1 Werder Bremen, por Bundesliga, em 12 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na temporada regular da Bundesliga 2026/2027.

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Já o Augsburg vem de empate em Augsburg 2 x 2 Bayer Leverkusen, por Bundesliga, em 12 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também busca somar pontos importantes na temporada regular da Bundesliga 2026/2027.

Tendências de apostas e estatísticas de Werder Bremen x Augsburg

O histórico do confronto entre Werder Bremen e FC Augsburg reflete um equilíbrio marcante com uma ligeira vantagem para a equipe visitante, que soma 14 vitórias contra 11 do Bremen e 4 empates em 29 jogos disputados no geral (com saldo de 45 gols a 43 a favor do FC Augsburg). O placar mais comum no duelo geral é a vitória do FC Augsburg por 2 a 1, ocorrida em 4 oportunidades, enquanto o resultado mais frequente com o Werder Bremen em casa é o triunfo dos mandantes por 2 a 0, registrado 3 vezes. Em 15 jogos com o Werder Bremen como local, a igualdade é total, com 7 vitórias para cada lado e apenas 1 empate (saldo de 21-19 para os donos da casa). No retrospecto recente, o FC Augusburg perdeu apenas 1 dos últimos cinco confrontos contra o rival na Bundesliga (duas vitórias do FC Augsburg e dois empates), tendo vencido o último encontro por dois gols de diferença, exatamente na partida em que triunfou por 3 a 1 na casa do Werder Bremen na temporada passada, antes do empate em 0 a 0 no returno. Em média, os embates entre as equipes registram 2,6 gols por jogo (sendo 1,4 na primeira etapa), com o Werder Bremen marcando 1,2 gols e o FC Augsburg anotando 1,4 gols por partida.

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No panorama atual da competição, o FC Augsburg vivencia uma evolução notável e exibe um momento superior na Bundesliga, ocupando a 3ª colocação com 7 pontos — um salto significativo em relação há um ano, quando figurava em 11º lugar com 3 pontos. Sem perder há quatro jogos, o FC Augsburg apresenta um rendimento recente e um desempenho nas últimas cinco partidas melhor que o do Werder Bremen, embora ambos os times venham de tropeços por não ter vencido seus compromissos mais recentes no campeonato. No âmbito individual, a referência de gols do Werder Bremen é Niclas Fullkrug com 2 gols marcados, acompanhado por Marco Grull na liderança de assistências com 2 passes decisivos; do lado do FC Augsburg, Michael Gregoritsch destaca-se como o maior artilheiro com 3 gols, enquanto Fabian Rieder lidera como garçom da equipe também com 2 assistências.

Em relação à dinâmica ao longo dos 90 minutos, os dois clubes demonstram equilíbrio absoluto nos minutos iniciais, já que o Werder Bremen vence o primeiro tempo e vai para o intervalo em vantagem em 26% das suas partidas, marca quase idêntica aos 25% registrados pelo FC Augsburg. Em termos de capacidade ofensiva média, o Werder Bremen anota 1,15 gols quando joga em casa, enquanto o FC Augsburg impressiona ao registrar uma média de 2 gols marcados por jogo atuando como visitante. Quando consegue inaugurar o placar em seus domínios fazendo 1 a 0, o Werder Bremen mostra enorme eficiência ao confirmar a vitória em 87% dos casos, ao passo que o FC Augsburg vence em 42% das vezes em que abre 1 a 0 fora de casa. Já em cenários em que sai atrás no placar, o Werder Bremen encontra grandes dificuldades para reverter a desvantagem ao vencer apenas 8% dos jogos em casa após sofrer 1 a 0, enquanto o FC Augsburg demonstra maior poder de reação ao alcançar 30% de triunfos em jogos fora de casa quando começa perdendo.

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Onde assistir

Competição: Bundesliga (Temporada regular)

📅 Data: 19 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Weserstadion, Bremen

Transmissão: Onefootball

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Werder Bremen

Técnico: D. Thioune

K. Hein; O. Deman, M. Friedl, A. Pieper e Arthur; Y. Regeer, L. Reis e Chuki; M. Grüll, E. Dinkçi e N. Füllkrug.

Augsburg

Técnico: M. Baum

F. Dahmen; C. Brackelmann, C. Matsima, N. Banks e H. Behrens; M. Wolf, F. Rieder e H. Massengo; R. Fellhauer, A. Ibrahimović e M. Gregoritsch.