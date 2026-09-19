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Lecco x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações

Lecco e Pergolettese se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:10
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Serie C1 2026/2027 - Lecco x Pergolettese
Onde assistir ao vivo a partida entre Lecco e Pergolettese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Lecco e Pergolettese se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no Stadio Rigamonti Ceppi, pela 6ª rodada da Serie C. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Lecco vem de vitória fora de casa contra o Desenzano por 3 a 1, em jogo válido pela 5ª rodada da Serie C 2026/2027. Antes disso, a equipe também venceu em casa o Giana Erminio por 1 a 0, mostrando boa forma recente.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
Rodada: 6
Fase: Girone A

Já o Pergolettese, que vem de empate em casa contra o Folgore Caratese por 0 a 0 na 5ª rodada, busca manter a boa sequência após vitória fora de casa contra o Novara por 1 a 0 na 4ª rodada da Serie C 2026/2027.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; S. Sidler, M. Arena, P. Comi e M. Rizzo; S. Bonaiti, A. Metlika e A. Mallamo; O. Urso, G. Pellegrino e A. Moutassime.

Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; E. Zaia, E. Bassi, T. Silvestri e L. Roversi; Z. Jaouhari, M. Arini e M. Tremolada; A. Pala, N. Corti e D. Ferrandino.

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