Lecco x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações
Lecco e Pergolettese se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C
Lecco e Pergolettese se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no Stadio Rigamonti Ceppi, pela 6ª rodada da Serie C. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Lecco vem de vitória fora de casa contra o Desenzano por 3 a 1, em jogo válido pela 5ª rodada da Serie C 2026/2027. Antes disso, a equipe também venceu em casa o Giana Erminio por 1 a 0, mostrando boa forma recente.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
Rodada: 6
Fase: Girone A
Já o Pergolettese, que vem de empate em casa contra o Folgore Caratese por 0 a 0 na 5ª rodada, busca manter a boa sequência após vitória fora de casa contra o Novara por 1 a 0 na 4ª rodada da Serie C 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; S. Sidler, M. Arena, P. Comi e M. Rizzo; S. Bonaiti, A. Metlika e A. Mallamo; O. Urso, G. Pellegrino e A. Moutassime.
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; E. Zaia, E. Bassi, T. Silvestri e L. Roversi; Z. Jaouhari, M. Arini e M. Tremolada; A. Pala, N. Corti e D. Ferrandino.
Tudo sobre
Onde Assistir
Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 8 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 11 horas
Onde Assistir
Remo x Santos: onde assistir, horário e escalaçõesHá 11 horas
Onde Assistir
Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 12 horas
Odds
Vila Nova x América-MG: odds, palpites e onde assistir hojeHá 12 horas
Onde Assistir
Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalaçõesHá 13 horas
Mais LANCE!