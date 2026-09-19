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Folgore Caratese x Giana Erminio: onde assistir, horário e escalações

Folgore Caratese e Giana Erminio se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª fase,

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:09
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Serie C1 2026/2027 - Folgore Caratese x Giana Erminio
Onde assistir ao vivo a partida entre Folgore Caratese e Giana Erminio pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Folgore Caratese e Giana Erminio se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no AlbinoLeffe Stadium, pela 6ª rodada Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Folgore Caratese vem de empate fora de casa contra a Pergolettese por 0 a 0, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes, sofreu derrota em casa para o Alcione Milano por 3 a 2, em 13 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 6
Fase: Girone A

O Giana Erminio vem de empate em casa contra o Trento por 2 a 2, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes, perdeu fora para o Lecco por 1 a 0, em 13 de setembro.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
D. Salvalaggio; A. Bassino, E. Gega, N. Samotti e M. Balzano; E. Bellia, A. Tessiore e F. Castellano; F. D'Amico, K. Mežsargs e S. Spalluto.

Giana Erminio
Técnico: A. Gambirasio
A. Mazza; S. Ghezzi, E. Rovinelli, C. Mora e T. Nucifero; D. Pinto, M. Zanchetta e E. Muhameti; S. Comelli, F. Renda e L. Magazzú.

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