Folgore Caratese x Giana Erminio: onde assistir, horário e escalações
Folgore Caratese e Giana Erminio se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª fase,
Folgore Caratese e Giana Erminio se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no AlbinoLeffe Stadium, pela 6ª rodada Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Folgore Caratese vem de empate fora de casa contra a Pergolettese por 0 a 0, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes, sofreu derrota em casa para o Alcione Milano por 3 a 2, em 13 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 6
Fase: Girone A
O Giana Erminio vem de empate em casa contra o Trento por 2 a 2, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes, perdeu fora para o Lecco por 1 a 0, em 13 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
D. Salvalaggio; A. Bassino, E. Gega, N. Samotti e M. Balzano; E. Bellia, A. Tessiore e F. Castellano; F. D'Amico, K. Mežsargs e S. Spalluto.
Giana Erminio
Técnico: A. Gambirasio
A. Mazza; S. Ghezzi, E. Rovinelli, C. Mora e T. Nucifero; D. Pinto, M. Zanchetta e E. Muhameti; S. Comelli, F. Renda e L. Magazzú.
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