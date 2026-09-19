Novara x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações
Novara e AC Carpi se enfrentam dia 20 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 no
Novara e AC Carpi se enfrentam nesta 20 de setembro, às 9h30 no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 6ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Novara vem de empate fora de casa contra o Lumezzane por 0 a 0, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes, perdeu em casa para a Pergolettese por 1 a 0, em 13 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 6
Fase: Girone A
O AC Carpi vem de empate em casa contra o Ospitaletto por 2 a 2, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes, perdeu em casa para o Cittadella por 2 a 1, em 13 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; O. Khailoti, M. Miceli, A. Cannavaro e S. Lartey; E. Zambataro, R. Collodel e R. Ranieri; G. Basso, N. Ledonne e D. Zuppel.
AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; F. Desole, D. Zagnoni, M. Rossini e G. Vaglica; F. Casarini, A. Astrologo e M. Figoli; F. Puletto, M. Montipò e L. Morosini.
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