Internazionale II x Foggia: onde assistir, horário e escalações
Internazionale II e Foggia se enfrentam dia 20 de setembro, às 10h, pela 6ª rodada da 202
Internazionale II e Foggia se enfrentam neste domingo (20), às 10h (de Brasília), no Stadio Ernesto Breda, em Sesto San Giovanni, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Internazionale II vem de vitória fora de casa contra o Crotone por 2 a 0, pela 5ª rodada da Serie C1. Na rodada anterior, a equipe perdeu em casa para a Casertana por 3 a 2.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 10h
Local: Stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Foggia vem de empate em casa contra o Savoia por 0 a 0, pela 5ª rodada da Serie C1. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada fora de casa pelo Monopoli por 1 a 0.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Bovio, T. Avitabile, F. Stante e G. Garonetti; M. Marello, M. Mancuso e I. Kaczmarski; L. Fiordilino, R. Agbonifo e M. Lavelli.
Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, F. Berra, G. Todisco e F. Zuccon; A. Gallo, H. Haoudi e A. Smeraldi; M. Ravasio, G. Panico e F. Petito.
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