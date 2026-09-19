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Internazionale II x Foggia: onde assistir, horário e escalações

Internazionale II e Foggia se enfrentam dia 20 de setembro, às 10h, pela 6ª rodada da 202

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:06
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Serie C1 2026/2027 - Internazionale II x Foggia
Onde assistir ao vivo a partida entre Internazionale II e Foggia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Internazionale II e Foggia se enfrentam neste domingo (20), às 10h (de Brasília), no Stadio Ernesto Breda, em Sesto San Giovanni, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Internazionale II vem de vitória fora de casa contra o Crotone por 2 a 0, pela 5ª rodada da Serie C1. Na rodada anterior, a equipe perdeu em casa para a Casertana por 3 a 2.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 10h
Local: Stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 6
Fase: Girone C

O Foggia vem de empate em casa contra o Savoia por 0 a 0, pela 5ª rodada da Serie C1. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada fora de casa pelo Monopoli por 1 a 0.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Bovio, T. Avitabile, F. Stante e G. Garonetti; M. Marello, M. Mancuso e I. Kaczmarski; L. Fiordilino, R. Agbonifo e M. Lavelli.

Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, F. Berra, G. Todisco e F. Zuccon; A. Gallo, H. Haoudi e A. Smeraldi; M. Ravasio, G. Panico e F. Petito.

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