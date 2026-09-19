Udinese x Cagliari: onde assistir, horário e escalações

Udinese e Cagliari se enfrentam nesta 19 de setembro, às 10h no Bluenergy Stadium, pela 5ª rodada da Serie A TIM. O confronto, válido pela 5ª rodada da Serie A TIM, terá transmissão do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Udinese vem de derrota por 5 a 3 diante do Internazionale, pelo Serie A TIM. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe sofreu uma derrota fora de casa contra o Internazionale, em partida válida pela 4ª rodada da temporada regular.

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O Cagliari vem de vitória por 2 a 1 contra o Atalanta, pelo Serie A TIM. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe conquistou uma vitória fora de casa diante do Atalanta, em partida válida pela 4ª rodada da temporada regular.

Tendências de apostas e estatísticas de Udinese x Cagliari

O histórico do confronto aponta uma ampla soberania da Udinese sobre o Cagliari, somando 28 vitórias, 12 empates e 11 derrotas em 51 jogos no geral (com saldo de 88 gols a favor e 52 contra), além de um forte retrospecto em casa com 16 triunfos, 7 empates e apenas 3 reveses em 26 partidas. O placar mais recorrente entre as equipes é o 2 a 1, registrado em 9 ocasiões, sendo que o Cagliari não vence na casa da Udinese desde 2021 e não ganhou nenhum dos últimos cinco encontros diretos na Série A — período em que a Udinese venceu três jogos (incluindo o último duelo por dois gols de diferença) e empatou dois, como no 1 a 1 na casa da Udinese e no 2 a 0 do Cagliari como local na última temporada. A média histórica de gols nesses duelos é de 2,2 por partida (sendo 1,2 na primeira etapa), com a Udinese marcando em média 1,6 gols e o Cagliari 0,6.

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No contexto atual da competição, a Udinese ocupa a 13ª colocação com 4 pontos — abaixo dos 7 pontos e da 9ª posição que ostentava há um ano —, vivendo uma fase em que balançou as redes nos últimos oito jogos, mas sofreu gols em cada uma das últimas cinco partidas. O Cagliari, por sua vez, ostenta grande resistência ao não perder nenhum dos seus últimos cinco jogos como visitante, o que gera desempenhos recentes bastante parelhos em diferentes análises de forma. Em termos individuais, o protagonismo ofensivo está dividido entre Hassane Kamara pela Udinese e Daniel Maldini pelo Cagliari, ambos artilheiros de seus times com 2 gols, acompanhados por Keinan Davis e Michel Ndary Adopo, que lideram em assistências com 2 passes para gol cada, enquanto Jakub Piotrowski e Alessandro Deiola acumulam a maior quantidade de cartões amarelos, com 2 cada.

No comportamento durante os 90 minutos, a Udinese costuma se impor mais cedo, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo na frente em 30% de suas partidas, contra apenas 14% do Cagliari, registrando uma média de 1 gol marcado em casa contra 1,09 gols do time da Sardenha fora. Quando consegue abrir 1 a 0 em seus domínios, a Udinese confirma a vitória em 76% das ocasiões, enquanto o Cagliari garante o triunfo em 37% das vezes em que sai na frente por 1 a 0 como visitante. Por fim, ao sair atrás no placar, a Udinese demonstra enorme dificuldade para reagir ao vencer apenas 7% dos jogos em casa após sofrer 1 a 0, enquanto o Cagliari obtém maior taxa de recuperação ao conseguir a virada em 25% dos compromissos fora de casa quando começa perdendo.

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Onde assistir

Competição: Serie A TIM (Temporada regular)

📅 Data: 19 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

📍 Local: Bluenergy Stadium, Udine

Transmissão: Disney+

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Udinese

Técnico: K. Runjaić

M. Okoye; E. Ebosse, C. Kabasele, J. Abankwah e H. Kamara; M. Vojvoda, L. Miller e J. Karlström; J. Ekkelenkamp, Unai Gómez e K. Davis.

Cagliari

Técnico: F. Pisacane

E. Caprile; A. Obert, J. Rodríguez, R. Kofler e A. Deiola; J. Fazzini, H. Winks e A. Romano; M. Adopo, D. Maldini e P. Mendy.

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