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Gubbio x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Gubbio e Ostiamare se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:11
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Serie C1 2026/2027 - Gubbio x Ostiamare
Onde assistir ao vivo a partida entre Gubbio e Ostiamare pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Gubbio e Ostiamare se enfrentam neste domingo (20), às 15h30 no Stadio Pietro Barbetti, em Gubbio, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Gubbio vem de empate fora de casa contra o Pescara por 1 a 1, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Antes disso, a equipe conquistou uma vitória em casa contra o Latina por 3 a 1, em 12 de setembro.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
Rodada: 6
Fase: Girone B

Ostiamare vem de duas derrotas consecutivas: em casa para o Ravenna por 0 a 1, em 16 de setembro, e fora para o Torres por 3 a 2, em 13 de setembro, ambas pela Serie C1.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Gubbio
Técnico: D. Di Carlo
N. Bagnolini; E. Meconi, O. Barry, L. Baroncelli e L. Podda; G. Di Noia, G. Rosaia e N. Fazzi; A. Cardascio, E. Baldini e A. Minta.

Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; A. Castaldo, P. Giordani, R. Brosco e D. Piroli; M. Spinosa, M. Gerbaudo e F. Casolari; F. Tosku, I. Badje e R. Tonin.

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