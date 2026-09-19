Alcione Milano x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações
Alcione Milano e Union Brescia se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada,
Alcione Milano e Union Brescia se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no Stadio Ferruccio, pela 6ª rodada Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Alcione Milano vem de empate fora de casa contra o Pro Vercelli por 2 a 2, pela Serie C1. Antes, conquistou uma vitória fora de casa contra o Folgore Caratese por 3 a 2, também pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Ferruccio, Seregno
Rodada: 6
Fase: Girone A
O Union Brescia vem de empate em casa contra o Treviso por 2 a 2, pela Serie C1. Em jogo anterior, empatou fora de casa contra o Trento em 0 a 0, também pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ferruccio, Seregno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
L. Nava; N. Trapani, F. Pirola, P. Chierichietti e E. Sadotti; S. Parlati, G. Galli e E. Lopes; G. Puzzoli, F. Morselli e S. Palombi.
Union Brescia
Técnico: E. Corini
G. Zacchi; L. Silvestri, F. Sørensen, S. Sina e V. De Maria; T. Casasola, M. Zennaro e A. Mercati; A. Rizzo Pinna, J. Pellegrini e V. Crespi.
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