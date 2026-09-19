Monopoli x Crotone: onde assistir, horário e escalações
Monopoli e Crotone se enfrentam dia 20 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Monopoli e Crotone se enfrentam nesta 20 de setembro, às 9h30 no Stadio Vito Simone Veneziani, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Monopoli vem de empate em Scafatese 0 x 0 Monopoli, pelo Serie C1, em 15 de setembro. Antes disso, venceu o Foggia por 1 a 0 em casa, também pelo Serie C1, em 12 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Vito Simone Veneziani, Monopoli
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Crotone vem de derrota em Crotone 0 x 2 Internazionale II, pelo Serie C1, em 15 de setembro. Antes, empatou em Savoia 1 x 1 Crotone, pelo Serie C1, em 12 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Vito Simone Veneziani, Monopoli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; M. Colombara, A. Angileri, R. Pucino e E. Olivieri; C. Cerretti, S. Paukštys e C. Battocchio; R. Calcagni, L. Vido e M. Fall.
Crotone
Técnico: L. Greco
D. Merelli; W. Guerra, N. Armini, G. Tanco e C. Andreoni; L. Russo, F. Grosso e F. Crapisto; K. Barcella, M. Zunno e M. Tordini.
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