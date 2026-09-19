Potenza x Cavese 1919: onde assistir, horário e escalações
Potenza e Cavese 1919 se enfrentam dia 20 de setembro, às 12h30, pela 6ª rodada do Serie
Potenza e Cavese 1919 se enfrentam neste domingo (20), às 12h30 (de Brasília), no Stadio Comunale Alfredo Viviani, em Potenza, pela 6ª rodada do Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Potenza vem de empate fora de casa contra o Bari, em 0 a 0, pela 5ª rodada do Serie C1. A equipe busca melhorar sua campanha na competição para subir na tabela.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Cavese 1919, por sua vez, vem de derrota em casa para o Sorrento por 3 a 2, na 5ª rodada do Serie C1. Antes disso, empatou fora de casa com o Cosenza em 0 a 0. A equipe busca recuperação para somar pontos importantes.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, C. Staver, G. Loiacono e N. Kirwan; A. Franzolini, M. Castorani e A. De Marco; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
V. Boffelli; A. Fiordaliso, T. Cionek, M. Peretti e F. Nunziata; E. Visconti, G. Esposito e A. Diarrassouba; S. Sava, T. Alberti e G. Fusco.
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