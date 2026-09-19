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Vado x Pescara: onde assistir, horário e escalações

Vado e Pescara se enfrentam dia 20 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:06
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Serie C1 2026/2027 - Vado x Pescara
Onde assistir ao vivo a partida entre Vado e Pescara pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Vado e Pescara se enfrentam nesta 20 de setembro, às 9h30 no Stadio Giuseppe Sivori, pela 6ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Vado vem de derrota em Livorno 3 x 2 Vado, por Serie C1, em 16 de setembro. Antes, perdeu em casa para Campobasso por 1 a 0, também pela Serie C1.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
Rodada: 6
Fase: Girone B

O Pescara vem de empate em Pescara 1 x 1 Gubbio, por Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores, perdeu para Atalanta II por 2 a 1, fora de casa, também pela Serie C1.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Vado
Técnico: M. Pastorino
A. Sala; M. Saltarelli, F. Saiani, L. Malanca e C. Carlini; A. Di Munno, Z. Hamlili e M. De Rinaldis; A. Ghezzi, D. Vita e M. Ferro.

Pescara
Técnico: A. Buscè
I. Saio; M. Motta, G. Letizia, R. Capellini e F. Donati; B. Erradi, L. Graziani e L. Valzania; M. D'Ausilio, G. Parigi e L. Meazzi.

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