Grosseto x Perugia: onde assistir, horário e escalações
Grosseto e Perugia se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Grosseto e Perugia se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no Stadio Olimpico Carlo Zecchini, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Grosseto vem de empate em Grosseto 2 x 2 Campobasso, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, também empatou Pianese 0 x 0 Grosseto, pelo Serie C1, em 12 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
Rodada: 6
Fase: Girone B
Perugia vem de derrota em Perugia 0 x 3 Spezia, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, também perdeu Ravenna 3 x 0 Perugia, pelo Serie C1, em 13 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, F. Ampollini, D. Brenna e E. Pitti; L. Andreoli, M. Damiani e F. Fabri; L. Sabattini, P. Fiorini e L. Tosi.
Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; M. Borsoi, D. Riccardi, A. Tozzuolo e G. Renault; E. Quirini, G. Conti e R. Ladinetti; G. Carriero, L. Canotto e A. Sabbatani.
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