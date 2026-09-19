Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Grosseto x Perugia: onde assistir, horário e escalações

Grosseto e Perugia se enfrentam dia 20 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:11
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Grosseto x Perugia
Onde assistir ao vivo a partida entre Grosseto e Perugia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Grosseto e Perugia se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no Stadio Olimpico Carlo Zecchini, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Grosseto vem de empate em Grosseto 2 x 2 Campobasso, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, também empatou Pianese 0 x 0 Grosseto, pelo Serie C1, em 12 de setembro.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
Rodada: 6
Fase: Girone B

Perugia vem de derrota em Perugia 0 x 3 Spezia, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, também perdeu Ravenna 3 x 0 Perugia, pelo Serie C1, em 13 de setembro.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, F. Ampollini, D. Brenna e E. Pitti; L. Andreoli, M. Damiani e F. Fabri; L. Sabattini, P. Fiorini e L. Tosi.

Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; M. Borsoi, D. Riccardi, A. Tozzuolo e G. Renault; E. Quirini, G. Conti e R. Ladinetti; G. Carriero, L. Canotto e A. Sabbatani.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Coritiba

Onde Assistir

Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 8 horas
Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Chapecoense

Onde Assistir

Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 11 horas
Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Santos

Onde Assistir

Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Botafogo

Onde Assistir

Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x América-MG

Odds

Vila Nova x América-MG: odds, palpites e onde assistir hoje

Há 12 horas
Serie C1 2026/2027 - Salernitana x Giugliano

Onde Assistir

Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalações

Há 13 horas
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Catania x Barletta

Catania x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Altamura x Picerno

Altamura x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Savoia x Casarano

Savoia x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Audace Cerignola x Casertana

Audace Cerignola x Casertana: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Forlì x Torres

Forlì x Torres: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Sorrento x Bari

Sorrento x Bari: onde assistir, horário e escalações

Tricolor busca se recuperar de eliminação recente na Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações

João Fonseca bate de direita em um dos treinos da Copa Davis na Barra da Tijuca

João Fonseca estreia na Copa Davis; horário e onde assistir

La Liga 2026/2027 - Espanyol x Elche

Espanyol x Elche: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Albinoleffe

Juventus II x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Union Berlin

Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Scafatese

Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Lens

Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações