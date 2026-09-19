Grosseto x Perugia: onde assistir, horário e escalações

Grosseto e Perugia se enfrentam nesta 20 de setembro, às 15h30 no Stadio Olimpico Carlo Zecchini, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Grosseto vem de empate em Grosseto 2 x 2 Campobasso, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, também empatou Pianese 0 x 0 Grosseto, pelo Serie C1, em 12 de setembro.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto

Rodada: 6

Fase: Girone B

Perugia vem de derrota em Perugia 0 x 3 Spezia, pelo Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, também perdeu Ravenna 3 x 0 Perugia, pelo Serie C1, em 13 de setembro.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico Carlo Zecchini, Grosseto

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Grosseto

Técnico: P. Indiani

A. Marcu; M. Mannelli, F. Ampollini, D. Brenna e E. Pitti; L. Andreoli, M. Damiani e F. Fabri; L. Sabattini, P. Fiorini e L. Tosi.

Perugia

Técnico: A. Diana

R. Żelezny; M. Borsoi, D. Riccardi, A. Tozzuolo e G. Renault; E. Quirini, G. Conti e R. Ladinetti; G. Carriero, L. Canotto e A. Sabbatani.