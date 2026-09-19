Arzignano Valchiampo x Renate: onde assistir, horário e escalações

Arzignano Valchiampo e Renate se enfrentam nesta 20 de setembro, às 12h30 no Stadio Tommaso Dal Molin, pela 6ª rodada Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Arzignano Valchiampo vem de vitória fora de casa contra o Albinoleffe por 2 a 1, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes disso, sofreu derrota em casa para o Desenzano por 2 a 1, também pela Serie C1, em 13 de setembro.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano

Rodada: 6

Fase: Girone A

Renate vem de empate em casa contra o Dolomiti Bellunesi por 0 a 0, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes disso, empatou fora de casa com o Lumezzane por 2 a 2, também pela Serie C1, em 13 de setembro.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Arzignano Valchiampo

Técnico: D. Di Donato

T. Vannucchi; F. Rizzo, A. Milillo, E. De Santis e E. Bernardi; F. Cariolato, L. Castegnaro e M. Bassi; M. Moretti, E. Lakti e N. Nanni.

Renate

Técnico: G. Gattuso

M. Avella; F. Viganò, S. Auriletto, A. Motoc e P. Ruiz Giraldo; M. Calì, F. Vassallo e A. Bonetti; A. Delcarro, Ó. Karlsson e N. Anelli.