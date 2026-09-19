Bologna x Torino: onde assistir, horário e escalações

Bologna e Torino se enfrentam neste sábado (19), às 10h, no Stadio Renato Dall'Ara, pela 5ª rodada da Serie A TIM. O confronto, válido pela 5ª rodada da Serie A TIM, terá transmissão do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Bologna vem de derrota fora de casa para o Napoli por 1 a 0, pela 4ª rodada da Serie A TIM 2026/2027. Já o Torino também perdeu na última rodada, em casa, para a Roma por 2 a 0, na mesma competição e rodada.

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O Torino vem de derrota em casa para a Roma por 2 a 0, pela 4ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

Tendências de apostas e estatísticas de Bologna x Torino

O histórico do confronto entre Bologna e Torino é marcado pelo equilíbrio e pela alta frequência do placar de 1 a 1, que é o resultado mais comum do duelo, tendo se repetido 7 vezes no geral e 4 vezes com o Bologna como mandante. Em 36 jogos disputados na história, o Torino leva uma vantagem mínima em vitórias gerais com 11 triunfos contra 10 do Bologna e 15 empates (com saldo de gols de 44 a 42 a favor do time de Turim), mas o cenário muda quando o Bologna atua em casa. Em seus domínios, o time da casa soma 6 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas em 18 encontros (com 26 gols marcados e 18 sofridos), estando invicto contra o rival há 10 partidas no seu estádio — onde o Torino não vence desde 2016. No retrospecto recente, o Bologna também vem levando vantagem ao não perder nenhum dos últimos cinco duelos diretos (três vitórias e dois empates), tendo vencido o último confronto por um gol de diferença e registrado na última temporada um empate por 0 a 0 em casa e uma vitória por 2 a 1 fora, mantendo uma média de 2 gols por jogo nos confrontos (0,4 na primeira etapa), com 1,4 gols marcados pelo Bologna e 0,6 pelo Torino.

Apesar da retrospectiva favorável nos duelos diretos, o momento atual do Bologna reflete uma fase delicada, acumulando seis partidas sem vencer e tendo sofrido gols em cada um dos seus últimos sete compromissos. Esse rendimento se traduz na tabela da Série A, onde a equipe ocupa a 16ª colocação com apenas 1 ponto, um contraste claro em relação ao ano passado, quando figurava em 11º lugar com 6 pontos. O Torino, por sua vez, apresenta um desempenho recente um pouco superior na competição, embora também enfrente oscilações defensivas ao ser vazado nos últimos cinco jogos. O contexto recente aproxima os dois lados, já que ambos vêm de derrota em suas últimas partidas no campeonato, nas quais saíram de campo sem conseguir balançar as redes.

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No aspecto tático e de rendimento ao longo dos 90 minutos, as equipes mostram números parelhos no primeiro tempo, com o Bologna vencendo a etapa inicial e indo para o intervalo em vantagem em 28% de seus jogos, enquanto o Torino alcança esse feito em 26% das ocasiões. Em termos de volume ofensivo geral, o time de Turim registra média superior fora de casa, marcando 1,58 gols por partida como visitante, contra 1,17 gols da equipe do Bologna ao atuar em seus domínios. Quando consegue sair na frente por 1 a 0 em casa, o Bologna confirma a vitória em 57% das vezes, ao passo que o Torino aproveita a vantagem de 1 a 0 fora em 66% dos casos. Já diante de cenários desfavoráveis, ambos sofrem para reverter o placar: quando começa perdendo por 1 a 0 em casa, o Bologna consegue a virada em 16% das oportunidades, enquanto o Torino obtém apenas 9% de vitórias quando sofre o primeiro gol fora de casa.

Onde assistir

Competição: Serie A TIM (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 10h (de Brasília) 📍 Local: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna Transmissão: Disney+ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Bologna

Técnico: D. Tedesco

M. Pessina; Juan Miranda, A. Theate, T. Heggem e E. Holm; M. Amondarain, L. Ferguson e T. Pobega; N. Cambiaghi, R. Piccoli e F. Bernardeschi.

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Torino

Técnico: I. Abate

Lucas Perri; P. Comuzzo, Saúl Coco, E. Cömert e N. Fortini; R. Belghali, K. Fitz-Jim e R. Mandragora; G. Gineitis, N. Vlašić e G. Simeone.