Campobasso x Pineto: onde assistir, horário e escalações
Campobasso e Pineto se enfrentam dia 20 de setembro, às 12h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Campobasso e Pineto se enfrentam neste domingo (20), às 12h30 (de Brasília), no Axum Molinari Stadium, em Campobasso, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Campobasso vem de empate em 2 a 2 contra o Grosseto, fora de casa, pela Serie C1, no último dia 16 de setembro. Antes disso, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Vado, também fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 12h30
Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso
Rodada: 6
Fase: Girone B
O Pineto, por sua vez, vem de empate em 1 a 1 contra o Forlì, em casa, pela Serie C1, no último dia 16 de setembro. Na rodada anterior, venceu o Sambenedettese por 2 a 1, também em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Campobasso
Técnico: D. Mangia
R. Apsīts; L. Coccia, G. Corbo, C. Celesia e R. Pierno; F. Maisto, M. Gargiulo e A. Pellitteri; A. Bifulco, M. Stoppa e S. Leonardi.
Pineto
Técnico: E. Barilari
A. Tonti; S. Ienco, D. Frare, G. Alessandretti e L. Lombardi; G. Germinario, M. Scheffer Bracco e A. Pellegrino; D. Pistillo, M. Delle Monache e G. Vigliotti.
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