Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Reggiana x Latina: onde assistir, horário e escalações

Reggiana e Latina se enfrentam dia 20 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 26

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 04:05
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Reggiana x Latina
Onde assistir ao vivo a partida entre Reggiana e Latina pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Reggiana e Latina se enfrentam neste domingo (20), às 9h30 (de Brasília) no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Reggiana vem de vitória fora de casa contra o Vis Pesaro por 4 a 1, pela Serie C1, no último dia 16 de setembro. Antes disso, empatou em 1 a 1 contra o Guidonia Montecelio 1937, também fora de casa, no dia 12 de setembro.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Rodada: 6
Fase: Girone B

O Latina vem de empate em casa contra o Guidonia Montecelio 1937 por 1 a 1, pela Serie C1, no último dia 16 de setembro. Antes disso, sofreu derrota fora de casa para o Gubbio por 3 a 1, no dia 12 de setembro.

continua após a publicidade

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone B)
  2. 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; A. Tripaldelli, S. Bonetti, M. Battistini e L. Libutti; L. Crisetig, K. Jónsson e M. Portanova; D. Basili, M. Rover e L. Šipoš.

Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; G. Parodi, F. Marenco, E. Ercolano e B. Calabrese; A. De Cristofaro, S. D'Angelo e A. Riccardi; G. Tomaselli, A. Cioffi e J. Báez.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Coritiba

Onde Assistir

Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 7 horas
Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Chapecoense

Onde Assistir

Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 11 horas
Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Santos

Onde Assistir

Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Botafogo

Onde Assistir

Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x América-MG

Odds

Vila Nova x América-MG: odds, palpites e onde assistir hoje

Há 12 horas
Serie C1 2026/2027 - Salernitana x Giugliano

Onde Assistir

Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalações

Há 13 horas
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Catania x Barletta

Catania x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Altamura x Picerno

Altamura x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Savoia x Casarano

Savoia x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Audace Cerignola x Casertana

Audace Cerignola x Casertana: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Forlì x Torres

Forlì x Torres: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Sorrento x Bari

Sorrento x Bari: onde assistir, horário e escalações

Tricolor busca se recuperar de eliminação recente na Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações

João Fonseca bate de direita em um dos treinos da Copa Davis na Barra da Tijuca

João Fonseca estreia na Copa Davis; horário e onde assistir

La Liga 2026/2027 - Espanyol x Elche

Espanyol x Elche: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Albinoleffe

Juventus II x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Union Berlin

Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Scafatese

Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Lens

Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações