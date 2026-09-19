Reggiana x Latina: onde assistir, horário e escalações
Reggiana e Latina se enfrentam dia 20 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 26
Reggiana e Latina se enfrentam neste domingo (20), às 9h30 (de Brasília) no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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O Reggiana vem de vitória fora de casa contra o Vis Pesaro por 4 a 1, pela Serie C1, no último dia 16 de setembro. Antes disso, empatou em 1 a 1 contra o Guidonia Montecelio 1937, também fora de casa, no dia 12 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Rodada: 6
Fase: Girone B
O Latina vem de empate em casa contra o Guidonia Montecelio 1937 por 1 a 1, pela Serie C1, no último dia 16 de setembro. Antes disso, sofreu derrota fora de casa para o Gubbio por 3 a 1, no dia 12 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; A. Tripaldelli, S. Bonetti, M. Battistini e L. Libutti; L. Crisetig, K. Jónsson e M. Portanova; D. Basili, M. Rover e L. Šipoš.
Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; G. Parodi, F. Marenco, E. Ercolano e B. Calabrese; A. De Cristofaro, S. D'Angelo e A. Riccardi; G. Tomaselli, A. Cioffi e J. Báez.
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