Ospitaletto x Cittadella: onde assistir, horário e escalações
Ospitaletto e Cittadella se enfrentam dia 20 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da fase
Ospitaletto e Cittadella se enfrentam nesta 20 de setembro, às 9h30 no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 6ª rodada do Girone A da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ospitaletto vem de empate em AC Carpi 2 x 2 Ospitaletto, por Serie C1, em 17 de setembro. Antes disso, venceu Juventus II por 3 a 0 em casa, também pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 6
Fase: Girone A
Cittadella vem de vitória em Cittadella 2 x 0 Juventus II, por Serie C1, em 17 de setembro. Antes disso, venceu AC Carpi por 2 a 1 fora de casa, também pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; C. Messaggi, M. Panatti e G. Mondini; M. Guarneri, A. Torri e M. Valente.
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, M. Sangalli e F. Amatucci; E. Ihnatov, M. Fabbro e J. Ekuban.
Tudo sobre
Onde Assistir
Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 7 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 11 horas
Onde Assistir
Remo x Santos: onde assistir, horário e escalaçõesHá 11 horas
Onde Assistir
Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 12 horas
Odds
Vila Nova x América-MG: odds, palpites e onde assistir hojeHá 12 horas
Onde Assistir
Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalaçõesHá 13 horas
Mais LANCE!