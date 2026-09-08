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Vasco fica no empate com o Ind. Santa Fe e vai decidir vaga em São Januário

Equipes empataram em 0 a 0 na Colômbia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 20:58
Atualizado há 4 minutos
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Saldivia disputa a bola na partida entre Santa Fe x Vasco
Saldivia disputa a bola na partida entre Santa Fe x Vasco (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Com um time praticamente reserva, o Vasco segurou o empate sem gols com o Independiente Santa Fe, na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), em São Januário, quando decidem quem avança para as semfinais, para enfrentar Boca Juniors ou São Paulo.

Como foi Ind. Santa Fe x Vasco?

Primeiro tempo movimentado

O primeiro tempo foi movimentado, mas também bastante singular. Depois do gol anulado do Santa Fe, o Vasco cresceu na partida, passou a controlar mais as ações e encontrou melhores espaços para atacar. A equipe de Pedro Emanuel, formada inteiramente por reservas — com exceção de Léo Jardim —, fez um jogo maduro fora de casa e criou as melhores oportunidades da etapa. Ainda assim, precisou manter a atenção às investidas do adversário, que levou perigo quando conseguiu acelerar as jogadas. Mesmo sendo uma equipe que não estava acostumada a atuar junta, o Vasco se entregou, competiu e buscou, na base do empenho, um bom resultado para levar de volta ao Brasil.

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Inversão de papéis no segundo tempo

No segundo tempo, os papéis se inverteram um pouco. Jogando em casa, o time colombiano precisou se expor mais e passou a atacar com maior frequência, enquanto o Cruz-Maltino encontrou espaço para explorar os contra-ataques. O Santa Fe chegou a acertar o travessão com o atacante Franco Fagúndez e pressionou o Vasco na reta final. O time carioca, porém, suportou a sequência de ataques dos colombianos, contou com boas defesas de Léo Jardim e garantiu o empate sem gols fora de casa.

Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco
Bruno Duarte finaliza a bola em Santa Fe x Vasco (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Duas defesas milagrosas de Léo Jardim em sequência na reta final da partida. Após escanteio cobrado pela direita, Fagúndez subiu completamente sozinho e testou firme de cabeça, mas Léo Jardim apareceu para fazer uma defesa espetacular e evitar o gol. Na cobrança seguinte, o goleiro do Vasco voltou a brilhar: Rodallega também cabeceou com perigo, e Léo Jardim fez outro milagre para salvar a equipe.

Deu aula 🏅

Em um jogo sem gols, Léo Jardim foi o grande destaque do Vasco. O goleiro teve atuação segura durante toda a partida, mas foi decisivo principalmente na reta final, quando fez duas defesas espetaculares em sequência e garantiu o empate fora de casa.

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Não vou ver isso sozinho😧

No segundo tempo, Claudio Spinelli teve a chance de abrir o placar para o Vasco, mas o argentino disperdiçou. O atacante deu um chapéu no zagueiro, saiu cara a cara com Asprilla, mas perdeu a passada e finalizou em cima do goleiro. A bola ainda toca no atacante antes e saí em tiro de meta.

Spinelli lamenta gol perdido pelo Vasco
Spinelli lamenta gol perdido pelo Vasco (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Ficou abaixo 📉

Ao desperdiçar uma grande chance cara a cara com o goleiro, o centroavante Spinelli perdeu a oportunidade de ajudar o Vasco a conquistar um resultado ainda melhor na Colômbia. O argentino se esforçou muito durante a partida, brigou em todas as jogadas, mas não conseguiu transformar o empenho em gol.

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Ei, Juiz! 😡

A torcida do Santa Fe ficou na bronca com a decisão do VAR de anular o gol da equipe. A reclamação foi de que a linha traçada pela arbitragem na defesa do Vasco não teria sido posicionada corretamente, o que, na visão dos colombianos, teria influenciado diretamente na decisão.

✅ FICHA TÉCNICA

Santa Fe 🆚 Vasco
🏆 Sul-Americana: Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)
👁️ Onde assistir: Paramount+
Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Spinelli (VAS), Jeison Angulo (SFE), Marino (VAS), Emmanuel Olivera (SFE), Jhojan Torres (SFE) e Saldivia (VAS)
🟥 Cartões vermelhos:

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🟨 Arbitragem

🕴️ Juíz: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Escalação do Independiente Santa Fe (Técnico: Pablo Repetto)

Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Scarpeta, Mafla (Jeison Angulo); Jhojan Torres, Dani Torres (Zapata) e Emerson Rodríguez (Lovera); Fagúndez, Obrian e Rodallega.

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Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Rojas (Sosa); Nuno Moreira (David), Spinelli (Bruno Duarte) e Marino.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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