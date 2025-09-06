Sinner x Alcaraz na final do US Open; horário e onde assistir

Jannik Sinner, de 24 anos e número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, de 22 e 2º, que têm tudo para seguir dominando o circuito nos próximos anos, vão medir forças, neste domingo (7), pela 15ª vez, a quinta apenas em 2025. Pelo terceiro Grand Slam consecutivo, o italiano e o espanhol brigarão pelo título. Agora, do US Open. A partida começa às 15h (de Brasília), com transmissão do Sportv, ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+



Em Nova York, é apenas a segunda vez que os dois rivais vão medir forças. Na primeira, nas quartas de final de 2022, Alcaraz não só levou a melhor, numa batalha de cinco sets (sendo dois tiebreaks, como acabou conquistando, naquela semana, o primeiro de seus cinco títulos desse nível.

Já na atual temporada, em junho, o espanhol salvou nada menos que três match-points na decisão de Roland Garros (feito inédito na Era Aberta, desde 1969), a primeira de Slam contra o maior rival. Com 5h29m, foi a final mais longa da história do torneio francês. Mas o troco do italiano veio em Wimbledon, no mês seguinte, com uma vitória contundente, por 3 a 1. A expectativa pelo tira-teima, em decisões desse nível, era gigante. Domingo, será a primeira vez na Era Aberta (desde 1969) que dois jogadores vão se enfrentar na terceira final seguida de Slam.

Único que chegou às quatro finais de Slam da temporada, Sinner se sagrou bicampeão do Aberto da Austrália, em janeiro, único desse nível que Alcaraz parou antes da final em 2025. Nesse caso, nas quartas de final.

Além das últimas duas decisões de Slam, Sinner e Alcaraz, na atual temporada, foram finalistas no saibro de Roma e na quadra rápida de Cincinnati, ambos de Masters 1000. Nos dois, a vitória foi do espanhol. Na decisão mais recente, em Ohio, o líder do ranking passou mal e desistiu, ainda no primeiro set.

No confronto direto, a vantagem é de Alcaraz, com nove vitórias em 14 partidas.

Final do US Open

Jannik Sinner x Carlos Alcaraz

🏐 Fase: Final

📆 Data e horário: Domingo, 7 de setembro, às 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Nova York, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+

