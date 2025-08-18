Sinner desiste, e Alcaraz conquista o título de Cincinnati; vídeo

A expectativa era muito grande para o 14º jogo entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dessa vez na final do Masters 1000 de Cincinnati. Mas, nesta segunda-feira (18), o italiano, líder do ranking e atual campeão, desistiu, ainda no primeiro set, quando perdia por 5 a 0. Foi o 22º título da carreira do espanhol, o sexto apenas em 2025.

Sinner foi às lágrimas e acabou consolado pelo adversário ao anunciar a desistência:



- Passei mal à noite, achei que fosse melhorar e vim para quadra. Peço muitas desculpas a todos. Amo vocês - disse o italiano.

- Não é a maneira que eu gostaria de ganhar esse torneio. Sinner é um verdadeiro campeão, peço desculpas e desejo uma boa recuperação.

Neste ano, Sinner e Alcaraz disputaram três finais, com destaque para as duas primeiras de Grand Slam entre ambos. O espanhol superou o principal oponente nas finais da capital italiana e de Roland Garros. Nesse último, o vice-líder do ranking salvou nada menos que três match-points. O italiano, por sua vez, deu o troco na decisão de Wimbledon, onde conquistou troféu inédito, em julho, impedindo o tricampeonato do rival.

Em Cincinnati, onde o italiano defende o título de 2024, foi a primeira vez que os dois se enfrentam.

Sinner e Alcaraz já duelaram em cinco finais. Além das três de 2025, foi uma em 2024 e a primeira em 2022. O espanhol ganhou a decisão do Masters 1000 de Pequim, ano passado, enquanto o italiano venceu a primeira final entre ambos, em Umag, na Croácia, em 2022.



Quantos pontos Sinner e Alcaraz defendem até o final do ano

Até o final da temporada, Sinner tem 6030 pontos a defender, enquanto Alcaraz terá pela frente 1060.

Os números comparativos entre Sinner e Alcaraz (Reprodução)

Alcaraz conquista Cincinnati pela primeira vez (Divulgação)