Botafogo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view.

As duas equipes chegam com objetivos bem diferentes na última rodada do Brasileirão. De um lado, o Botafogo precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia para terminar em quinto, e, desta forma ir direto à fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza, por sua vez, viaja ao Rio de Janeiro para evitar o rebaixamento após bonita campanha de recuperação.

O time comandado por Davide Ancelotti vem de bom resultado conquistado fora de casa contra o Cruzeiro. Após sair atrás no marcador com um 2 a 0, o Glorioso reagiu e conseguiu um ponto importante para manter-se na briga.

Do outro, o Fortaleza, do técnico Martín Palermo, depende das próprias forças para permanecer na Série A. Em grande arrancada com nove jogos de invencibilidade, o Leão do Pici está fora da zona de rebaixamento e, caso tropece no Nilton Santos, precisará torcer contra Internacional e Vitória.

📆 Data e horário: domingo (7/12), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Gabriel Silva (Newton), Marçal e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez, Barrera (Artur) e Arthur Cabral. Técnico: Davie Ancelotti.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.