Botafogo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrnetam no Nilton Santos pela última rodada da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Botafogo x Fortaleza:
Relacionadas
- Lance! Biz
Copa do Mundo: saiba qual grupo tem maior valor de mercado
Lance! Biz05/12/2025
- Fora de Campo
Após sorteio, IA crava seleções classificadas na Copa do Mundo
Fora de Campo05/12/2025
- Copa do Mundo
Técnico do Haiti sobre sorteio: ‘Quando você pensa em Copa do Mundo, pensa no Brasil’
Copa do Mundo05/12/2025
➡️ Botafogo encaminha renovação do lateral-esquerdo Marçal
As duas equipes chegam com objetivos bem diferentes na última rodada do Brasileirão. De um lado, o Botafogo precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia para terminar em quinto, e, desta forma ir direto à fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza, por sua vez, viaja ao Rio de Janeiro para evitar o rebaixamento após bonita campanha de recuperação.
Ficha Técnica
O time comandado por Davide Ancelotti vem de bom resultado conquistado fora de casa contra o Cruzeiro. Após sair atrás no marcador com um 2 a 0, o Glorioso reagiu e conseguiu um ponto importante para manter-se na briga.
Do outro, o Fortaleza, do técnico Martín Palermo, depende das próprias forças para permanecer na Série A. Em grande arrancada com nove jogos de invencibilidade, o Leão do Pici está fora da zona de rebaixamento e, caso tropece no Nilton Santos, precisará torcer contra Internacional e Vitória.
➡️ Entre no canal do Lance! no Whatsapp e fique por dentro de tudo
Veja mais sobre Botafogo x Fortaleza:
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FORTALEZA
BRASILEIRÃO - 37ª RODADA
📆 Data e horário: domingo (7/12), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Gabriel Silva (Newton), Marçal e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez, Barrera (Artur) e Arthur Cabral. Técnico: Davie Ancelotti.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias