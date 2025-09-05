menu hamburguer
Sinner, Alcaraz e Djokovic repetem feito do Big 3 de 2012. Entenda

Trio chega a três semifinais de Grand Slam seguidas

Novak Djokovic celebra a vitória sobre o americano Taylor Fritz no US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
04:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Se chegar a uma semifinal de Grand Slam é uma façanha e tanto, emplacar três seguidas é ainda mais raro. Pois, um pouco mais de 13 anos depois, um trio do circuito mundial masculino emplaca três semifinais seguidas de Grand Slams. Em Roland Garros, 2012, os autores da façanha foram Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer. Agora, o sérvio, aos 38 anos, repete o feito, dessa vez no US Open, onde tem a companhia do espanhol Carlos Alcaraz, de 22, e do italiano Jannik Sinner, de 24. O 'intruso' da vez é o canadense Felix Auger-Aliassime.

A sequência acima do Big 3 começou no US Open de 2011 e foi até Roland Garros da temporada seguinte, passando pelo Aberto da Austrália. Djokovic triunfou em Melbourne e Nova York, enquanto Nadal perdeu as duas finais para seu maior algoz e ergueu o troféu de Paris. Já Federer foi semifinalista dos três torneios.

Voltando a 2025, no entanto, o experiente sérvio busca voltar a uma final de Slam pela primeira vez desde a de Wimbledon, ano passado. Na ocasião, seu algoz (assim como na do ano anterior) foi justamente o adversário desta sexta-feira: Alcaraz.

Na temporada atual, Djokovic também foi semifinalista em Melbourne, quando acabou se lesionando e desistindo, no segundo set, contra o alemão Alexander Zverev. É a sétima vez na carreira que o sérvio (tetracampeão em Nova York) alcança, pelo menos, as semifinais dos quatro Grand Slams.

Dos quatro semifinalistas, Sinner - que acumula 26 triunfos seguidos em quadra rápida em Slam - é o único que chegou a três finais de Slam até aqui. Foi bicampeão do Aberto da Austrália, em janeiro, vice de Roland Garros, em junho, e triunfou em Wimbledon pela primeira vez, no mês seguinte.

Já Alcaraz, campeão em Nova York em 2022 (o primeiro de seus cinco Slams), parou nas quartas de final em Melbourne, conquistou o bi em Paris e caiu diante de Sinner na final de Londres.

Horários de Djokovic x Alcaraz e Sinner x Aliassime

Nesta sexta-feira, Alcaraz e Djokovic fazem a primeira semifinal às 16h (de Brasília). Não antes das 20h, Sinner enfrenta Aliassime, que busca a primeira final de Slam da carreira, aos 25 anos.

E tudo indica que Sinner e Alcaraz farão a terceira decisão consecutiva de Slam no domingo.
A conferir…

O italiano Jannik Sinner na partida contra o compatriota Lorenzo Musetti no US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

