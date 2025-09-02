Piotr Szczerek, o diretor-executivo polonês da empresa Drogbruk, foi identificado como o homem flagrado em vídeo tomando um boné autografado de uma criança durante o US Open, gerando uma onda de indignação global.

O incidente, que rapidamente viralizou nas redes sociais, mostra Szczerek retirando o presente no lugar de uma criança na arquibancada, após o tenista Kamil Majchrzak ter presenteado o jovem fã com o boné. A atitude do executivo foi amplamente condenada, levando internautas do mundo todo a se mobilizarem para descobrir a identidade do indivíduo.

As "investigações" online, impulsionadas pela repercussão do vídeo, apontaram para Piotr Szczerek. Ele é conhecido por ser um tenista amador, possuindo inclusive uma quadra particular em Kalisz, na Polônia. Sua empresa, a Drogbruk, tem um histórico de patrocínio a programas esportivos locais, ao desenvolvimento de talentos emergentes no tênis e, notavelmente, à própria federação polonesa do esporte, o que adicionou uma camada de ironia ao ocorrido.

Desfecho da situação

Kamil Majchrzak, o tenista que presenteou o boné, confirmou ao "New York Post" que o homem no vídeo era Piotr, um patrocinador da federação polonesa de tênis. Majchrzak explicou que, devido ao cansaço após a partida, não percebeu o ocorrido no momento. No entanto, ao tomar conhecimento da situação e da repercussão, ele prontamente agiu para encontrar o menino e entregar o boné pessoalmente. Esse encontro, que concluiu a situação de forma positiva, aconteceu no sábado (30), quando o jovem fã finalmente recebeu seu tão esperado presente.,

Kamil Majchrzak presenteia jovem fã de tênis no US Open, que teve boné 'tomado' por Piotr Szczerek (Foto: Reprodução Instagram)

O gesto de Majchrzak foi crucial para resolver a situação e amenizar a frustração do jovem fã, que havia sido privado de um presente tão especial. O encontro, aguardado com expectativa, onde o menino finalmente recebeu seu boné autografado, trouxe um desfecho positivo para um incidente que gerou tanta polêmica e debate sobre fair play, ética e respeito nos eventos esportivos.

A ampla repercussão do caso serviu como um lembrete contundente da responsabilidade social de figuras públicas e da importância da conduta ética, mesmo em momentos de empolgação e competição. O episódio destacou a capacidade da internet em mobilizar pessoas para a justiça e a importância de ações que promovem o bem-estar e a integridade no esporte.