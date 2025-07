Sinner x Alcaraz na final de Wimbledon; acompanhe

Pela primeira vez na carreira, o italiano Jannik Sinner, de 23 anos, e o espanhol Carlos Alcaraz, de 22, decidem, neste domingo, Wimbledon. O duelo entre os dois maiores tenistas da atualidade tem transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+. Alcaraz venceu o primeiro set por 6/4.

Alcaraz começou o jogo confirmando o serviço, e Sinner fez o mesmo em seguida. No quinto game, o italiano aproveitou o primeiro break da final para quebrar o adversário. Em seguida, sacou para abrir 4/2. O bicampeão sacou em seguida e diminiu a vantagem do rival para 4/3. E Alcaraz devolveu a quebra no oitavo game: 4/4. Na sequência, o espanhol sacou para virar a parcial para 5/4. O líder do ranking salvou o primeiro set point quando sacou em 4/5, mas, dois pontos depois, Alcaraz teve outro set point e fechou a parcial.

Sinner teve três breaks na abertura do segundo set, e aproveitou o terceiro para voltar a levar a melhor no saque do oponente. O líder do ranking salvou um break no game seguinte e abriu 2/0. Depois, o italiano abriu 3/1 e 4/2. Alcaraz sacou 2m 2/4 e salvou um break.

Alcaraz busca o terceiro título seguido em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)



Se repetirem o nível do último embate entre ambos, o espanhol e o italiano farão outra partida épica. No dia 8 de junho, Alcaraz salvou nada menos que três match-points na vitória sobre Sinner na final de Roland Garros, uma das mais dramáticas da história.

Vantagens de Alcaraz



20 vitórias seguidas em Wimbledon

24 triunfos seguidos na temporada

5 vitórias seguidas contra Sinner

100% de aproveitamento em 5 finais de Grand Slam



Vantagens de Sinner



Venceu o único embate entre ambos em Wimbledon, em 2022

Único com três finais em três Slams na temporada

Chega à final com menos sets perdidos (apenas 2)

Já aconteceram 12 jogos entre os principais tenistas do circuito mundial. O primeiro deles, em torneio ATP, foi no Masters 1000 de Paris de 2021, vencido pelo espanhol. No ano seguinte, veio o único duelo até hoje entre eles em Wimbledon, vencido por Sinner, nas oitavas de final. Aquela foi a última derrota do vice-líder do ranking no torneio. De lá pra cá, o bicampeão soma 20 triunfos.

Números das carreiras de Sinner e Alcaraz (Reprodução)



Ainda em 2022, Sinner derrotou o adversário na final de Umag, na Croácia, no saibro. Até hoje, é a única decisão vencida pelo italiano contra o espanhol Mas, meses depois, veio o primeiro triunfo de Alcaraz sobre o oponente em Slams, nas quartas de final do US Open.

Em Slams, os dois melhores do mundo voltaram a se enfrentar outras duas vezes, ambas com o espanhol como vencedor: na semifinal de 2024 e na decisão de 2025 de Roland Garros.



Domingo, Sinner disputará a final de Wimbledon pela primeira vez. Até então, sua melhor campanha na capital britânica havia sido as semifinais, em 2023.

- Não estou acreditando. Esse é um torneio que sempre assisti quando era criança, pela televisão. Nunca imaginaria que poderia jogar uma final aqui, então é incrível. Sei o quanto eu e minha equipe trabalhamos para estarmos aqui - disse o líder do ranking.

Na Era Aberta (desde 1969), apenas três jogadores cederam menos games do que Sinner (56) até a final de Wimbledon. Abaixo, a lista:





A final entre Alcaraz e Sinner, em Roland Garros, durou nada menos que 5h29m, a mais longa da história do Grand Slam francês. O espanhol espera não ter que jogar tanto tempo novamente:



- Não assisti à partida novamente, apenas alguns lances, para ser honesto, alguns pontos, não muitos. Mas, às vezes, ainda penso naquele momento. Foi a melhor partida que já joguei até aqui. Não me surpreenderei se ele me levar ao limite, espero isso no domingo. Será uma grande final, estou muito animado. Só espero que não seja novamente em 5h30. Mas, se for, estarei lá - disse o espanhol, que venceu oito dos primeiros 12 duelos diante do adversário.

Desde que o sérvio Novak Djokovic (que buscava a sétima final seguida em Wimbledon) foi campeão do US Open de 2023, seu 24º troféu de Slam (um recorde), o espanhol e o tenista da Itália se revezaram nos principais torneios. Enquanto Alcaraz foi bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025) e conquistou o segundo troféu em Wimbledon (ano passado), o italiano triunfou duas vezes no Aberto da Austrália (2024 e 2025) e uma em Nova York, ano passado.

Em Wimbledon, Alcaraz tenta o sexto Slam, e Sinner, o quarto

Domingo, enquanto Alcaraz vai em busca do sexto Slam em seis finais, Sinner tentará o quarto, em cinco decisões.

Na carreira, o vice-líder do ranking soma 21 troféus (cinco deles na atual temporada, em seis finais), e o número 1 vai em busca do 20º como profissional, o segundo no ano. Em janeiro, Sinner, o único a chegar às finais dos três Slams na temporada, foi bicampeão do Aberto da Austrália.