GP de Abu Dhabi de F1: horário e onde assistir classificação neste sábado
Etapa decide o título
Neste sábado (6), a Fórmula 1 (F1) realiza a última classificação da temporada no GP de Abu Dhabi. A corrida decidirá o título entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, que estão separados por 16 pontos no campeonato de pilotos. A classificação acontece às 11h (de Brasília). Antes tem o último treino livre, às 7h30. As sessões têm transmissão do BandSports e F1TV, enquanto o qualificatório também passa na Band.
O treino livre 1 teve liderança de Lando Norris e vice-liderança de Max Verstappen. Oscar Piastri não participou da sessão. O treino foi marcado pela quantidade de jovens pilotos, foram nove: Pato O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Ryo Hirakawa, Jak Crawford, Cian Shields, Paul Aron. Eles participam cumprido a regra da FIA que obriga as equipes a colocarem pilotos de teste em algumas sessões de treinos, substituindo os titulares.
O segundo treino teve, novamente, liderança de Lando Norris e Max Verstappen. Dessa vez, Oscar Piastri participou, mas não conseguiu resultados muitos promissores. Ele terminou somente na 11ª posição. Situação ainda preocupante para o último postulante ao campeonato.
A classificação pode ser a sessão mais importante do GP. A pista de Abu Dhabi costuma privilegiar o pole, pois tem poucas ultrapassagens. Por isso, é indispensável uma boa colocação. Para Norris ser campeão, basta terminar no pódio. Enquanto isso, Piastri e Verstappen precisam vencer e contar com um desempenho ruim do britânico.
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
