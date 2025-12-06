Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (06/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (6)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são a final da MLS e os jogos de Premier League, La Liga e Bundesliga, entre outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 6 de dezembro de 2025)
Premier League
Aston Villa x Arsenal – 9h30 – ESPN e Disney+
Bournemouth x Chelsea – 12h – Disney+
Everton x Nottingham Forest – 12h – Disney+
Manchester City x Sunderland – 12h – ESPN e Disney+
Newcastle x Burnley – 12h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Tottenham x Brentford – 12h – ESPN 4 e Disney+
Leeds United x Liverpool – 14h30 – Disney+
La Liga
Villarreal x Getafe – 10h – ESPN 2 e Disney+
Alavés x Real Sociedad – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Real Betis x Barcelona – 14h30 – ESPN e Disney+
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – 17h – Disney+
Ligue 1
Toulouse x Strasbourg – 15h – CazéTV
PSG x Rennes – 17h05 – CazéTV
Bundesliga
Augsburg x Bayer Leverkusen – 11h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball
Colônia x St. Pauli – 11h30 – OneFootball
Heidenheim x Freiburg – 11h30 – OneFootball
Stuttgart x Bayern de Munique – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Wolfsburg x Union Berlin – 11h30 – OneFootball
RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – 14h30 – Sportv, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
Sassuolo x Fiorentina – 11h – Disney+
Hellas Verona x Atalanta – 16h45 – ESPN e Disney+
MLS (final)
Inter Miami x Vancouver Whitecaps – 16h30 – Apple TV+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Kaiserslautern x Dynamo Dresden – 9h – OneFootball
Paderborn x Elversberg – 9h – Canal GOAT e OneFootball
VfL Bochum x Arminia Bielefeld – 9h – OneFootball
Derby County x Leicester City – 9h30 – Xsports e Disney+
Darmstadt 98 x Karlsruher – 16h30 – OneFootball
Campeonato Inglês feminino
Arsenal (F) x Liverpool (F) – 9h – Canal GOAT e Disney+
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Energie Cottbus x Duisburg – 10h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano feminino
Roma (F) x Juventus (F) – 10h30 – Canal GOAT
Campeonato Ucraniano
Kolos Kovalivka x Shakhtar Donetsk – 10h30 – OneFootball
Kudrivka x Dínamo de Kiev – 13h – OneFootball
Paulistão de futsal (final)
Magnus x Corinthians – 11h – TV Futsal FPFS (YouTube)
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Huesca x Real Valladolid – 12h15 – Disney+
Campeonato Saudita feminino
NEOM (F) x Al Ittihad (F) – 12h15 – Canal GOAT
Campeonato Holandês
Heerenveen x PSV – 12h30 – Disney+
Feyenoord x Zwolle – 17h – Disney+
Campeonato Turco
Basaksehir x Fenerbahce – 14h – Disney+
Campeonato Belga
Union Saint Gilloise x Gent – 14h15 – DAZN
Sint-Truiden x Club Brugge – 16h45 – DAZN
Copa da Inglaterra (segunda fase)
Salford City x Leyton Orient – 16h30 – Disney+
Sutton United x Shrewsbury Town – 14h15 – Disney+
Chesterfield x Doncaster – 16h30 – Disney+
Campeonato Espanhol feminino
Real Madrid (F) x Real Sociedad (F) – 15h – DAZN
Campeonato Escocês
Kilmarnock x Rangers – 17h – Canal GOAT
Campeonato Português
Famalicão x Braga – 17h30 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Venezuelano (final)
Carabobo x UCV – 19h – Fanatiz
Campeonato Mexicano (semifinal)
Toluca x Monterrey – 22h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Peruano (semifinal)
Alianza Lima x Sporting Cristal – 22h – Fanatiz
