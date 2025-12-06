menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (06/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (6)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
08:00
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são a final da MLS e os jogos de Premier League, La Liga e Bundesliga, entre outros campeonatos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 6 de dezembro de 2025)

Premier League

Aston Villa x Arsenal – 9h30 – ESPN e Disney+
Bournemouth x Chelsea – 12h – Disney+
Everton x Nottingham Forest – 12h – Disney+
Manchester City x Sunderland – 12h – ESPN e Disney+
Newcastle x Burnley – 12h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Tottenham x Brentford – 12h – ESPN 4 e Disney+
Leeds United x Liverpool – 14h30 – Disney+

La Liga

Villarreal x Getafe – 10h – ESPN 2 e Disney+
Alavés x Real Sociedad – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Real Betis x Barcelona – 14h30 – ESPN e Disney+
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – 17h – Disney+

Ligue 1

Toulouse x Strasbourg – 15h – CazéTV
PSG x Rennes – 17h05 – CazéTV

Bundesliga

Augsburg x Bayer Leverkusen – 11h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball
Colônia x St. Pauli – 11h30 – OneFootball
Heidenheim x Freiburg – 11h30 – OneFootball
Stuttgart x Bayern de Munique – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Wolfsburg x Union Berlin – 11h30 – OneFootball
RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – 14h30 – Sportv, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

Sassuolo x Fiorentina – 11h – Disney+
Hellas Verona x Atalanta – 16h45 – ESPN e Disney+

MLS (final)

Inter Miami x Vancouver Whitecaps – 16h30 – Apple TV+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Kaiserslautern x Dynamo Dresden – 9h – OneFootball
Paderborn x Elversberg – 9h – Canal GOAT e OneFootball
VfL Bochum x Arminia Bielefeld – 9h – OneFootball
Derby County x Leicester City – 9h30 – Xsports e Disney+
Darmstadt 98 x Karlsruher – 16h30 – OneFootball

Campeonato Inglês feminino

Arsenal (F) x Liverpool (F) – 9h – Canal GOAT e Disney+

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Energie Cottbus x Duisburg – 10h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano feminino

Roma (F) x Juventus (F) – 10h30 – Canal GOAT

Campeonato Ucraniano

Kolos Kovalivka x Shakhtar Donetsk – 10h30 – OneFootball
Kudrivka x Dínamo de Kiev – 13h – OneFootball

Paulistão de futsal (final)

Magnus x Corinthians – 11h – TV Futsal FPFS (YouTube)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Huesca x Real Valladolid – 12h15 – Disney+

Campeonato Saudita feminino

NEOM (F) x Al Ittihad (F) – 12h15 – Canal GOAT

Campeonato Holandês

Heerenveen x PSV – 12h30 – Disney+
Feyenoord x Zwolle – 17h – Disney+

Campeonato Turco

Basaksehir x Fenerbahce – 14h – Disney+

Campeonato Belga

Union Saint Gilloise x Gent – 14h15 – DAZN
Sint-Truiden x Club Brugge – 16h45 – DAZN

Copa da Inglaterra (segunda fase)

Salford City x Leyton Orient – 16h30 – Disney+
Sutton United x Shrewsbury Town – 14h15 – Disney+
Chesterfield x Doncaster – 16h30 – Disney+

Campeonato Espanhol feminino

Real Madrid (F) x Real Sociedad (F) – 15h – DAZN

Campeonato Escocês

Kilmarnock x Rangers – 17h – Canal GOAT

Campeonato Português

Famalicão x Braga – 17h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Venezuelano (final)

Carabobo x UCV – 19h – Fanatiz

Campeonato Mexicano (semifinal)

Toluca x Monterrey – 22h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Peruano (semifinal)

Alianza Lima x Sporting Cristal – 22h – Fanatiz

circulo com pontos dentroTudo sobre

